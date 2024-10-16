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Коммерсантъ FM
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В бывшего гитариста Оззи Осборна несколько раз выстрелили в Лас-Вегасе

На гитариста Джейка И Ли совершено вооруженное нападение во время его прогулки с собакой в Лас-Вегасе. Он получил несколько огнестрельных ранений, передает Associated Press информацию полиции и представителей музыканта.

Джейка И Ли

Джейка И Ли

Фото: Owen Sweeney / Invision / AP

Джейка И Ли

Фото: Owen Sweeney / Invision / AP

Нападение произошло утром во вторник, 15 октября. Господина Ли госпитализировали. Жизненно важные органы не повреждены. О задержании нападавшего не сообщалось.

Джейку И Ли 67 лет. В 1982–1987 годах он участвовал в группе Оззи Осборна, в том числе в создании альбома «Bark at the Moon». После этого играл в хеви-метал-группе Badlands, выпустил несколько сольных альбомов. В последние годы выступал со своей группой Red Dragons Cartel.

Леонид Уварчев

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