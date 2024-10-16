В Ростове на 15 лет колонии осудили готовившего теракт жителя Бердянска

Южный окружной военный суд вынес приговор Дмитрию Кравцову, подозреваемому в подготовке террористического акта и работе на вооруженные силы Украины. Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемый по указаниям ВСУ собирал и передавал информацию о сторонниках России в Бердянске в 2022 году.

В это же время злоумышленник склонял к участию в деятельности украинского террористического формирования своих знакомых. А в июне 2022 года приобрел взрывное устройство, которое планировал использовать для совершения теракта.

Суд приговорил Кравцова к 15 годам колонии с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.

Дмитрий Ковалевский