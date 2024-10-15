На Кубани разовую выплату контрактникам увеличили на 300 тыс. рублей

Единовременная выплата от Краснодарского края военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны, с 15 октября увеличена на 300 тыс. руб. Теперь она составляет 1,5 млн руб. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Общая сумма выплаты новобранцам с учетом средств из федерального и муниципального бюджетов на Кубани достигнет 2,3 млн руб. Максимальную выплату от города в сумме 400 тыс. руб. получают контрактники из Новороссийска.

За последние три месяца об увеличении выплат за заключение контракта с Минобороны объявили власти десятков российских регионов. Рекордные отчисления полагаются рекрутам в Белгородской области — 2,6 млн руб. Власти Краснодарского края последний раз увеличивали размер краевой выплаты 10 августа. Тогда контрактникам начали платить по 1,2 млн руб. вместо 1 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военный контракт снова растет в цене».

Анна Перова, Краснодар