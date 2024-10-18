Возможности декоративности

В парижской галерее Le 19M проходит выставка «Lesage, 100 ans de mode et de decoration». Посвящена она, как ясно из названия, 100-летию главного исторического ателье вышивок, аппликаций и даже ткачества Atelier Lesage, настоящего достояния французской высокой моды.

Текст: Елена Стафьева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: © le19M x Clarisse Ain Фото: © le19M x Clarisse Ain

И Le 19M, и Atelier Lesage принадлежат Chanel и находятся в ближайшем пригороде Парижа (а фактически его продолжении) Пантене: именно там собраны все 12 maisons d’art, исторических ремесленных мануфактур, владеющих разными декоративными ремеслами на высочайшем уровне и традиционно работающих и с Chanel, и с другими парижским домами моды, которые дом Chanel в какой-то момент купил и собрал под одной крышей в Le 19M,— там же находится и выставочное пространство, где регулярно показывают разные проекты, с этими ателье связанные.

Atelier Lesage, начинавшее как ателье вышивок, конечно, самое известное из них: практически все вышивки, которые вы видите сегодня на показах haute couture и не только,— это их работа, они трудятся буквально для всех, но, конечно, значительную часть часов своего ручного труда отдают кутюрным коллекциям и коллекциям metiers d’art Chanel. Но это было не первое ателье вышивок, с которым начинал работать дом Chanel.

В начале 1920-х, во времена романа Габриэль Шанель с великим князем Дмитрием Павловичем, когда как раз ушли корсеты и пришли платья свободных силуэтов, но с богатым декорированием, Шанель стала самой передовой звездой парижской моды. И она начала заказывать вышивки его сестре, великой княгине Марии Павловне, создавшей для этого целое ателье «Китри». В какой-то момент Шанель рассталась с Дмитрием Павловичем, потом рассорилась с Марией Павловной — но вовсе не перешла к Lesage, которое как раз тогда получило это свое имя (в 1924 году Альбер Лесаж унаследовал ателье вышивок Michоnet, придя туда работать и там познакомившись со свой будущей женой Мари-Луиз), потому что у Лесажа делала вышивки ее главная соперница Эльза Скьяпарелли вплоть до закрытия своего дома в 1954-м году. С Лесажем, но уже Франсуа, сыном Альбера и Мари-Луиз, начал работать Карл Лагерфельд, придя в Chanel в 1982-м, и с тех пор Chanel и Lesage не расставались. И кроме вышивок Atelier Lesage, которое исторически занималось еще и узорами для тканей, делает для Chanel их драгоценные твиды ручной работы.

Но в архиве — колоссальном и уникальном, содержащем невероятное количество образцов вышивок для всех домов от Vionnet и Schiapaelli до Griffe, Desses и Gre, а также от Клода Монтана и Жан-Луи Шерера до Гальяно и Готье,— в истории и в современности Atelier Lesage есть множество славных страниц. Например, когда в конце 1980-х — начале 1990-х Ив Сен-Лоран увлекся перенесением на платья картин великих модернистов и выпустил друг за другом коллекции с нарядами, посвященными Браку, Пикассо, Ван Гогу, именно Atelier Lesage воссоздавало в нитках, пайетках и стразах ирисы и подсолнухи Ван Гога, кубистические скрипки Брака и сюрреалистические портреты Пикассо — некоторые из них можно увидеть сейчас на выставке. Именно выстраивание баланса между Chanel и прочими и было одной из задач кураторов этой выставки.

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С этой задачей они справились — с некоторым предсказуемым креном в сторону нарядов Chanel, но представительность выдержана и в отношении исторических работ (Вионе или Скьяпарелли), и в отношении современных (Balenciaga Демны Гвасалии, Николя Гескьер для Louis Vuitton). Выставка наглядно показала амбивалентность ремесла Lesage, способность вышивок подстраиваться под разные задачи и встраиваться в разные контексты. Тут можно увидеть рядом прозрачную юбку Madeleine Vionnet AW 1931 в аппликациях из черных роз, редуцированных до почти абстракции, и жакет Balenciaga AW 1962, расшитый какими-то мальвами вполне фигуративного, хоть и стилизованного вида. А рядом платья с фижмами из коллекции Louis Vuitton SS 2022, отделанные прозрачными кристаллами так, чтобы они выглядели как роскошные люстры, или платье Balenciaga AW 2020, где вышивка передает эффект застывших, но пластичных искрящихся струй. Тут даже есть экспериментальные работы, которые Atelier Lesage среди других maisons d’art традиционно делает с участниками фестиваля моды, фотографии и аксессуаров в Йере.

Сложнее обстоит дело с другой задачей выставки, а именно — с демонстрацией связи между ремесленными декоративными техниками, в данном случае Lesage, и современным искусством — задачей, которую ставят себе все проекты галереи Le 19M, и вообще важной стратегической задачей для всех maisons d’art, которыми владеет Chanel. Разумеется, они хотят продемонстрировать свою современность и свои возможности за пределами моды (и вообще связь моды и современного искусства, идея которой прочно владеет умами всей фэшн-индустрии). Этому посвящена первая часть выставки — тут показано несколько работ, сделанных современными художниками в сотрудничестве с Atelier Lesage и по их приглашению. Самой эффектной из них стала работа Жанны Висериаль— одна из ее обычных, вытканных по мотивам средневековых надгробий черных скульптур, похожих на Чужого, с открытой брюшной полостью, откуда выпадают наружу драгоценные стилизованные органы, декорированные Lesage. Тут как раз очень удачно возникает эстетическое напряжение между анатомическим подтекстом и изысканностью мастерства Lesage. Все остальное — например, полотнища тканей с вышивками (работа Aristide & Lesage), на которые проецируется некое видео,— выглядит очень декоративно, но художественно не так убедительно.

До 15 января