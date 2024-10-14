В Москве уберут снег

В Москве 14 октября был объявлен «желтый» уровень погодной опасности на фоне снегопада и прогнозов о том, что в течение дня в городе выпадет до 15% месячной нормы осадков. Структуры столичной мэрии между тем объявили тендер на погрузку, вывоз и уборку снега из центра города. Так, планируется, что до конца года из Центрального административного округа (ЦАО) вывезут 116 тыс. кубометров снега, а за три года — около 890 тыс. кубометров. С августа столичные власти объявили уже десять подобных тендеров. Из них следует, что вывоз снега до конца 2026 года обойдется Москве суммарно в 4,5 млрд руб. Это не рекорд: в 2021 году на эти цели потратили около 10 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снегопад в Москве, 14 октября

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Снегопад в Москве, 14 октября

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Тендер на погрузку, вывоз и уборку снега в ЦАО Москвы объявила структура мэрии ГБУ «Автомобильные дороги Центрального административного округа». От подрядчика ждут, что с 15 ноября и до конца года он уберет и вывезет из центра Москвы около 116 тыс. кубометров снега, а в 2025 и 2026 годах — по 386,6 тыс. кубометров. В документации оговаривается, что от подрядчика ждут уборку снега в течение 24 часов «с момента окончания выпадения осадков» («интервал в три часа при полном отсутствии выпадения снега»), а также наличия не менее 230 единиц техники.

В мэрии собираются контролировать движение самосвалов подрядчика с помощью телеметрии с датчиков ГЛОНАСС, а «фактический объем погруженного и вывезенного исполнителем снега» — «лазерными измерительными установками», смонтированными на снегоплавильных пунктах.

Сумма контракта (предполагает совокупный вывоз 890 тыс. кубометров снега до конца 2026 года) — 689,6 млн руб. Заявки на конкурс принимаются до 28 октября.

С августа 2024 года структуры столичной мэрии объявили в общей сложности десять конкурсов на уборку и вывоз снега в 2024–2026 годах. В их числе пять тендеров по различным территориям в ЦАО, а также работы еще в пяти округах Москвы (включая, например, уборку Северо-Западного административного округа на 539,9 млн руб.). Общая сумма контрактов — около 4,5 млрд руб. Вероятно, это не окончательная цена, которую город заплатит за уборку и вывоз снега в ближайшие три года,— в перечне закупок пока перечислены работы только в половине из 12 столичных округов.

Столичные власти регулярно проводят тендеры на уборку и вывоз снега, охватывающие сразу два-три зимних сезона. Так, в 2021 году было проведено 25 конкурсов на общую сумму около 10 млрд руб. (охватывали уборку вплоть до 2023–2024 годов). Крупнейшим тогда стал тендер на 3,1 млрд руб., объявленный в октябре 2021 года ГБУ «Автомобильные дороги»: по его условиям в 2022–2024 годах должно было быть убрано и вывезено в общей сложности 21 млн кубометров снега (см. “Ъ” от 25 октября 2021 года).

14 октября в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за низкой температуры и снега. Синоптики ожидали выпадения в течение дня 15% месячной нормы осадков. По данным «РИА Новости», аэропорты столичного региона работали 14 октября штатно. В Шереметьево, впрочем, призывали пассажиров учитывать погоду и выезжать в аэропорт заранее. В Домодедово рейс, которым корреспондент “Ъ” летел в Екатеринбург, задержали на полтора часа из-за противогололедной обработки. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил “Ъ”, что первый снегопад 14 октября не побил рекордов.

«В прошлом году, если память не изменяет, первый снег пролетал 10 октября. Средняя дата первого снега в XXI веке в Москве приходится на 16 октября. Это достаточно обычные сроки выпадения снега в центре европейской части России. Получилось, правда, не очень привычно, так как четыре месяца было фактически лето, а потом две недели осень и потом сразу зима»,— сказал господин Леус.

Впрочем, по его словам, уже 15 октября снег в Москве растает, а к выходным дневные температуры в столице вернутся к +10°С.

Александр Воронов, Иван Буранов