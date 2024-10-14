Планы на экспорт

Прошедший в московском Центре международной торговли форум «Сделано в России» зафиксировал промежуточные итоги трансформации экспорта РФ. Представители правительства говорили о росте доли дружественных стран в торговле, о стимулировании экспорта продукции среднего и высокого передела и о необходимости поставок на внешние рынки более дорогой, чем сейчас, сельхозпродукции. Среди конкретных прозвучавших обещаний чиновников — субсидирование до 80% затрат грузоперевозчиков на новых экспортных маршрутах для решения возникающих логистических проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На форуме «Сделано в России» речь шла в том числе о желании властей развивать экспорт высокотехнологичной продукции (на фото в центре — глава правительства Михаил Мишустин)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На форуме «Сделано в России» речь шла в том числе о желании властей развивать экспорт высокотехнологичной продукции (на фото в центре — глава правительства Михаил Мишустин)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Прошедший в московском Центре международной торговли форум «Сделано в России» зафиксировал промежуточные итоги трансформации экспорта РФ. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, внешняя торговля сейчас развивается прежде всего за счет ее расширения с дружественными странами — такие поставки в августе оценивались уже в 86% от общего объема экспорта. Ключевые направления — Китай, Турция, Индия и Египет. Основные сектора, по которым наращиваются объемы поставок,— машиностроение (около трети выпуска идет на экспорт), металлургия (четверть), химическая и фармацевтическая промышленность, АПК.

Премьер призвал «дополнить торговую корзину новыми позициями среднего и высокого передела» — этот процесс, по его словам, уже идет: в 2023 году объем таких поставок в дружественные страны превысил 5,6 трлн руб.

Перспективными направлениями в этом сегменте в правительстве считают технологии атомной энергетики, производство медтехники, поездов и автобусов, креативные услуги, сферы кибербезопасности, космической связи и разработки приложений для мобильных устройств.

По словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, в рамках дальнейшего развития экспорта АПК на внешние рынки лучше поставлять более дорогие товары, например продукцию переработки. РФ по поставкам продовольствия в физическом весе по итогам 2023 года (103 млн тонн) может войти в тройку мировых лидеров (окончательные оценки еще ожидаются). В денежном выражении ($43,5 млрд) РФ находится на 16-м месте. Для наращивания объема экспорта продукции АПК к 2030 году до заявленных $55,2 млрд нужно ежегодно экспортировать 122 млн тонн продовольствия — рост должен составить 18%.

Глава Минпромторга Антон Алиханов заверил участников форума, что в обновленном нацпроекте «Международная кооперация и экспорт», рассчитанном до 2030 года, все действующие меры поддержки экспортеров будут сохранены.

Среди проблем, которые правительство продолжает решать,— сложности с расчетами при экспорте (например, при поставках в Китай).

Как сообщил премьер-министр, сейчас доля нацвалют в расчетах с партнерами из дружественных стран составляет 90% «и надо еще шире использовать этот инструмент, а также другие традиционные и новые инструменты, что позволит выстроить альтернативную отечественную инфраструктуру» поставок.

Также власти продолжают работать над решением логистических проблем — как признал Михаил Мишустин, «ограничения этих сервисов и цена снижают конкурентоспособность поставок из России».

В связи с этим в обновленном нацпроекте, сообщил Антон Алиханов, планируется поддержка проектов по созданию торговой и промышленной инфраструктуры за рубежом, а также субсидирование до 80% затрат крупных грузоперевозчиков на новых экспортных маршрутах, чтобы «рынки Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии становились ближе и дешевле для небольших экспортеров».

Евгения Крючкова