Выстрел Авроры

До президентских выборов в США осталось три недели, но фаворит гонки так и не определился. Разрыв между республиканцем Дональдом Трампом, возглавлявшим страну в 2017–2021 годах, и действующим вице-президентом, демократкой Камалой Харрис находится в пределах статистической погрешности. Учитывая это, экс-президент решил воспользоваться своим козырем — миграционной темой. Обещания поголовной высылки нелегалов вызвали в обществе бурную дискуссию. И это в итоге может оказаться выигрышной тактикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп неслучайно провел предвыборный митинг в Авроре (штат Колорадо)

Фото: Isaiah J. Downing, Reuters Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп неслучайно провел предвыборный митинг в Авроре (штат Колорадо)

Фото: Isaiah J. Downing, Reuters

Дональд Трамп, выступая в конце прошлой недели на предвыборном митинге в городе Аврора (штат Колорадо), громогласно объявил о своих планах, касающихся миграции. Политик заверил, что в случае его победы на выборах массовые депортации нелегалов из страны начнутся именно с этого города. «Я вам обещаю: 5 ноября 2024 года (день президентских выборов.— “Ъ”) станет днем освобождения Америки. Я спасу Аврору и каждый город, который был захвачен»,— сказал господин Трамп, стоя на фоне плакатов «Америка в оккупации» и изображений лидеров венесуэльских банд.

Место проведения митинга было выбрано не случайно. Печальная известность Авроры связана с действиями банды из Венесуэлы Tren de Aragua.

Несколько недель назад в интернете завирусилось видео, которое обнародовал телеканал Fox31. В ролике запечатлены вооруженные люди, которые берут под свой контроль один из жилых комплексов Авроры. Автор видео сообщил телеканалу, что оно было снято незадолго до перестрелки в здании, в результате которой один человек получил серьезные ранения.

По данным мэра Авроры, республиканца Майка Кофмана, нелегалы все чаще стали появляться в городе из-за близости к убежищу для нелегалов, расположенному в Денвере. В городе также есть заметная венесуэльская община. Ее представители находятся на территории США законно, при этом члены банды стараются использовать их в своих целях.

Видео из Авроры облетело всю страну. Особенно жестко отзывались о произошедшем известные республиканцы, которые обвинили администрацию президента Джо Байдена в разгуле преступности.

Дональд Трамп на митинге 11 октября заверил, что в случае победы на выборах не позволит ни одному преступнику попасть в США.

При этом он обвинил лично свою конкурентку на выборах Камалу Харрис в создании лазеек для мигрантов с Кубы, Гаити, из Никарагуа и Венесуэлы, которые получают разрешения на въезд в ускоренном порядке. Кроме того, Дональд Трамп возмутился, что в 2023 году был расширен функционал мобильного приложения, изначально созданного (как раз в президентство Дональда Трампа) для водителей грузовиков, пересекающих мексикано-американскую границу. Теперь же с помощью этой программы мигранты заранее получают слоты на встречи с офицерами пограничного контроля. В результате, как утверждает экс-президент, многотысячные потоки нелегалов как бы законно пересекают границу. И в итоге на бумаге администрация отчитывается о сокращении нелегальной миграции, хотя на деле кризис лишь усугубляется.

В субботу, 12 октября, бывший президент продолжил нападки на конкурентку. Выступая на митинге в родной для Камалы Харрис Калифорнии, он заявил, что вернет жителям штата «потерянный рай».

«Мы не позволим ей разрушить нашу страну так, как она разрушила Сан-Франциско»,— припомнил господин Трамп своей сопернице деятельность на посту окружного прокурора, а затем генпрокурора Калифорнии и сенатора от этого штата. Он упрекнул конкурентку за то, что она несколько лет назад была в числе прогрессивных демократов, которые призывали сократить бюджет погранслужбы, и даже сравнивала их с Ку-Клукс-Кланом. После начала работы в администрации Джо Байдена госпожа Харрис отошла от этой позиции, но в ее искренность Дональд Трамп не верит.

Вице-президент напрямую не ответила на нападки соперника. Но во время недавнего телеэфира на NBC News она обвинила в происходящем с миграцией самого Дональда Трампа, который несколько месяцев назад отверг двухпартийную сделку по границе, сочтя ее бесполезной. «Когда меня изберут президентом, я верну этот законопроект о безопасности границ, подпишу его и сосредоточусь на том, что мы должны сделать, чтобы обеспечить упорядоченный и гуманный путь к получению гражданства»,— заявила она.

Традиционно в последние недели перед выборами кандидаты в президенты сосредотачиваются на внутренних вопросах. И здесь, похоже, оптимальную тактику выбрал именно Дональд Трамп.

Миграционный кризис — вторая по значению проблема, волнующая американцев. В опросе NBC News ее назвали 19% (больше, 22%, упомянули только вопрос о правах на аборт).

Сейчас кандидаты сравнялись по популярности в целом по стране, получив по 48% среди зарегистрированных избирателей (данные опроса NBC News, который проводился 4–8 октября). В сентябре в таком же опросе госпожа Харрис лидировала с отрывом 6 п. п. «Гонка идет вровень, лето сменилось осенью, все признаки роста (популярности.— “Ъ”) Камалы Харрис исчезли»,— констатировал социолог Джефф Хорвитт. Среди ключевых факторов, повлиявших на результаты,— опасения американцев, что Камала Харрис не принесет с собой реальных перемен, став номинальной заменой Джо Байдену.

При этом из опроса следовало, что избиратели больше доверяют Камале Харрис с точки зрения «компетентности и эффективности» (преимущество — 5 п. п.), а также в вопросах здравоохранения (+10) и права на аборт (+19). Дональд Трамп же, по мнению респондентов, лучше справится с инфляцией (+11), конфликтом на Ближнем Востоке (+18) и урегулированием миграционного кризиса (+25). Так что «педалирование» республиканцем последней темы явно неслучайно.

Екатерина Мур, Вашингтон