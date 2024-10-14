«Омский каучук» до 55% увеличил долю производства изопропилового спирта

Завод «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») по итогам первого полугодия 2024-го нарастил объемы производства изопропилового спирта (ИПС), увеличив свою долю на российском рынке на 18 п.п. - с 37% до 55%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

«Рост объясняется сезонностью спроса, в том числе на товары автохимии – незамерзающие и прочие специальные автомобильные жидкости», - говорится в сообщении пресс-службы компании. Также выросла доля продаж этого продукта с 17% до 36%. По данным компании, производство ИПС на предприятии запущено в 2021 году.

ГК «Титан» – основана в 1989 году. На сегодняшний день суммарный объем производства различной продукции составляет более 500 тыс. т продукции в год.

Александра Стрелкова