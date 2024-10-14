В Новокузнецке депутатов-иноагентов намерены лишать мандата

В Новокузнецке (Кузбасс) рабочая группа горсовета рассматривает возможность включения в устав города положения о досрочном лишении депутатов полномочий, в случае признания их иноагентами. Аналогичные меры будут распространяться в том числе на главу города, сообщает официальный Telegram-канал Новокузнецкого горсовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале мая 2024 года Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам выставлять свою кандидатуру на выборах всех уровней. Кроме того, согласно внесенным изменениям, предусмотрено досрочное прекращение полномочий иноагентов в органах власти, если через 180 дней после вступления в силу закона их не исключили из реестра иноагентов.

В июле Госдума также приняла закон о досрочном прекращении полномочий депутатов и сенаторов в случае несогласованного выезда за границу. Инициативу тогда объясняли возникновением угроз безопасности РФ в условиях СВО.

Александра Стрелкова