Владелец Центрального рынка создал «Молодежный культурный центр»

Владелец Центрального рынка Реваз Шенгелия учредил в Перми ООО «Молодежный культурный центр». Как указано в сервисе «СПАРК-Интерфакс», организация создана 10 октября и зарегистрирована по адресу: шоссе Космонавтов, 48 — в административном здании недалеко от рынка. «Молодежный культурный центр» будет работать в сфере дополнительного образования для детей и взрослых. Реваз Шенгелия выступил не только учредителем этого центра, но и его директором.

Исполнительный директор Центрального рынка Вера Артемихина пояснила, что основной целью создания «Молодежного культурного центра» является деятельность в сфере духовно-нравственного и культурно-просветительского воспитания молодежи. Организация ведет деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, направленным на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, на укрепление их здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание и прочее. Планируется также обеспечить в досуговом центре возможность хорового пения, игры на музыкальных инструментах, изучения народных ремесел, иконописи, живописи, народного костюма и многого другого. Предполагается, что центр станет организовывать и проводить выставки, ярмарки-продажи, круглые столы, экскурсии и прочие мероприятия.

Реваз Шенгелия является учредителем и руководителем ООО «Торговый комплекс “Центральный”», которое управляет Центральным рынком Перми. Помимо того, бизнесмен выступает учредителем и директором ООО ТЦ «Мотовилихинский», председателем Православного духовно-просветительского центра имени Иверской иконы Божией Матери, а также участником потребительского общества «Единение».