Умер народный артист Башкортостана и Татарстана Фан Валиахметов в возрасте 73 лет

В возрасте 73 лет скончался известный певец и народный артист Башкортостана и Татарстана Фан Валиахметов, сообщает представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан.

Валиахметов родился 18 января 1951 года в селе Хафизовка Шаранского района Башкортостана. В 1979 году он окончил Уфимское училище искусств и с 1970 года работал солистом в различных культурных учреждениях, включая Башкирскую госфилармонию и ансамбль «Булгар».

Согласно сайту «Культура народов Республики Башкортостан», певец славился своим самобытным голосом и исполнял песни таких композиторов, как Бахти Гайсин и Фанир Галимов. Он также принимал участие в Днях литературы и искусства БАССР в ТАССР, прошедших в Казани в 1989 году, а также в народном празднике «Сабантуй», проведённом в Австралии в 2006 году.

За свою карьеру Валиахметов получил множество наград, включая звания: заслуженный артист Республики Татарстан (1994), народный артист РТ (2007), заслуженный артист Республики Башкортостан (2011) и заслуженный артист БАССР (1989).

Анар Зейналов