Главные новости за 11 октября. Сочи

Власти Сочи приостановили разрешение на строительство отеля Alean Resort Montvert в поселке Якорная Щель из-за судебных разбирательств. Заморозить работы постановил Лазаревский районный суд.

В нацпарке Сочи в лесу высадят более 5 тыс. самшитов из питомника. Работа по выращиванию саженцев из семян местных самшитов ведется с 2007 года.

В Сочи стартовала Всероссийская конференция в сфере закупок. В ней участвуют представители федеральной антимонопольной службы России, органы власти, компании, эксперты.

Сервисы для иностранных туристов создали в аэропорту Сочи. Теперь здесь работает пункт оформления банковских карт и продажи сим-карт российских операторов.

Сочинские горные курорты «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна» стали победителями ежегодной премии SKI BUSINESS AWARDS. Профессиональная премия вручалась рамках Форума туристических территорий.

Представители Сочи по итогам Всероссийских соревнований по конному спорту завоевали четыре медали. Соревнования и первенство по конкуру прошли в Ростовской области, в них приняли участие более 150 спортивных пар из разных регионов страны.

Госдума РФ рассмотрит поправки в законопроект «О физической культуре и спорте», чтобы наделить Сириус правами создавать свои команды и участвовать во всероссийских соревнованиях. В случае их принятия Сириус получит те же возможности, что и остальные регионы России. В частности, создавать собственные сборные команды по разным видам спорта.

Туристический поток в Сочи может увеличиться примерно на 40% при реализации проектов по строительству новых яхтенных марин. Объем номерного фонда при этом вырастет на 35 тыс. единиц.