В аэропорту Сочи создали сервисы для иностранных туристов

Сервисы для иностранных туристов создали в аэропорту Сочи. Теперь здесь работает пункт оформления банковских карт и продажи сим-карт российских операторов, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«В связи с растущим интересом к въездному туризму, а также в преддверии международного авиационно-туристического форума AIRTRAVELSOCHI 2024: Discover the Southgate to Russia в аэропорту Сочи открылся пункт оформления банковских карт и продажи сим-карт российских операторов на стойке в зоне прилета международных рейсов (С1)»,— сообщили в аэропорту.

На стойке иностранцы смогут оформить банковские карты ЮMoney и других банков. Новоприбывшим для этого нужно будет предъявить паспорт. В некоторых случаях понадобится наличие действующего российского номера, который также можно оформить в аэропорту. На оформление банковской карты уйдет около 15 минут, оно будет бесплатным.

Также иностранцы смогут обменять валюту в аэропорту. Обменный пункт расположен на втором этаже (сектор С2).

Вячеслав Рыжков