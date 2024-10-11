Турпоток в Сочи может вырасти почти наполовину за счет строительства новых марин

Туристический поток в Сочи может увеличиться примерно на 40% при реализации проектов по строительству новых яхтенных марин. Объем номерного фонда при этом вырастет на 35 тыс. единиц, сообщила «Ъ-Сочи» вице-президент Ассоциации яхтенного туризма и марин Ольга Шебзухова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В настоящий момент на территории Сочи ведется строительство нескольких объектов, в том числе многофункционального рекреационного комплекса «Южный риф» в Адлерском районе, «Каньон Прохладный» и «Водопадная» в Лазаревском, «Коста Марина» в Хостинском районе Сочи. Объем инвестиций в проект составит порядка 500 млрд руб. Новые марины позволят создать около 10 тыс. парковочных мест для маломерного флота, о дефиците которого регулярно говорят профильные компании.

Создание рекреационных комплексов также ориентировано на развитие пляжных территорий. Согласно проекту, при создании инфраструктуры появится еще 29 км доступных пляжей. Их общая протяженность за счет этого вырастет с 44 км до 73 км.

«Нормативная единовременная вместимость пляжей в Сочи сейчас составляет 220 тыс. посетителей, а с дополнительными 145 тыс. посетителей в результате реализации проекта группы компаний "Альянс Марин Девелопмент" общая вместимость пляжей составит 365 тыс. посетителей. Таким образом турпоток увеличится примерно на 40%»,— говорит госпожа Шебзухова.

Александра Каверина