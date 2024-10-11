Горные курорты Сочи стали победителями ежегодной премии SKI BUSINESS AWARDS

Сочинские горные курорты «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна» стали победителями ежегодной премии SKI BUSINESS AWARDS. Профессиональная премия вручалась рамках Форума туристических территорий, который прошел в Минводах, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

«Газпром Поляна» получила награды в номинациях «Лучший горнолыжный курорт для летнего отдыха» и «Лучший курорт Южного федерального округа». Также отметили тренерскую школу на базе курорта в номинации «Лучшая горнолыжная школа».

«Красная Поляна» второго год подряд стала лучшим круглогодичным курортом. В этом году она также завоевала награду в номинации «Лучший MICE (деловой туризм.— «Ъ-Сочи») на горнолыжном курорте».

«Роза Хутор» признана лучшим горнолыжным курортом страны. В мэрии напомнили, что здесь действуют 105 км трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника.

Профессиональная премия российских горнолыжных курортов SKI BUSINESS AWARDS была учреждена в 2018 году. В жюри премии входит порядка 100 экспертов.

В конце сентября «Ъ-Сочи» сообщал, что горные курорты начали готовиться к предстоящему зимнему сезону. Сложное инженерное оборудование проходит профилактику, а также широко внедряется импортозамещение.

Вячеслав Рыжков