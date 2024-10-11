Сириус сможет создавать собственные сборные по разным видам спорта

Госдума РФ рассмотрит поправки в законопроект «О физической культуре и спорте», чтобы наделить Сириус правами создавать свои команды и участвовать во всероссийских соревнованиях. В случае их принятия Сириус получит те же возможности, что и остальные регионы России. В частности, создавать собственные сборные команды по разным видам спорта, говорится в сообщении пресс-службы Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При создании Сириуса в ряд существующих законов были внесены поправки, которые позволили включить в них федеральную территорию. Это необходимо для функционирования новой административной единицы в правовом поле. Но за один раз, говорили тогда юристы, невозможно включить ФТ во все документы. Поэтому эта работа продолжается до сих пор. При этом, из-за отсутствия федеральной территории в законе о спорте, Сириус лишался возможности развивать на своей территории массовый спорт и, к примеру, детям приходилось участвовать в турнирах под флагом других регионов.

Законопроект намерены рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы. В случае положительного решения Сириус сможет формировать собственные сборные, усилить работу со спортивными федерациями, разрабатывать совместные программы по подготовке тренеров, судей и ученых, которые исследуют спортивные дисциплины.

Глава комитета Госдумы по спорту Олег Матыцин отметил, что олимпийская инфраструктура, расположенная в Сириусе, должна работать в интересах всего российского спорта. Председатель Совета Сириуса Елена Шмелева добавила, что новые возможности позволят объединить спорт с наукой, умным и экологическим туризмом.

Александра Каверина