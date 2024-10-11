Всероссийская конференция в сфере закупок проходит в Сочи

В Сочи стартовала Всероссийская конференция в сфере закупок. В ней участвуют представители федеральной антимонопольной службы России, органы власти, компании, эксперты, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ходе мероприятия участники обсуждают актуальные вопросы применения законодательства о закупках в различных сферах, включая строительство, здравоохранение, информационные технологии, а также антимонопольного регулирования. Основной доклад представил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

Участников форума приветствовал вице-губернатор Кубани Игорь Галась. Он рассказал, что в прошлом году в регионе выполнили закупок на 216 млрд руб. В текущем году цифра составила 210 млрд руб., 86% из них — конкурентным способом. В основном это закупки в сфере строительства и благоустройства.

Мероприятие в Сочи проходит с 10 по 11 октября. Господин Галась отметил, что для всех, кто работает в сфере закупок, форум стал возможностью обсудить аспекты применения законодательства, оценить вектор развития контрактной системы, понять, как реагировать на вызовы в сфере правоприменения.

Вячеслав Рыжков