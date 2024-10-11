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Сочинцы завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях по конному спорту

Представители Сочи по итогам Всероссийских соревнований по конному спорту завоевали четыре медали. Соревнования и первенство по конкуру прошли в Ростовской области, в них приняли участие более 150 спортивных пар из разных регионов страны, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На соревнования прибыли спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Воронежской и других областей. Сочи в составе сборной Краснодарского края представляли воспитанники Южного конно-кинологического центра ЮРПСО МЧС России.

В первенстве среди юношей и девушек кубанская сборная заняла второе место. Всего представители региона завоевали 22 медали: восемь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых.

В первенстве среди детей, юношей и юниоров завоевали три «золота» в нескольких категориях. В открытом классе на высоте препятствий 105 см лидером стала Екатерина Сазонова, на высоте 110 см «золото» у Маргариты Эдвардс, на высоте 125 см первое место завоевала Ксения Титовец. Также отличилась сочинка Анастасия Титовец – она заняла третье место в большом конкуре с высотой препятствий 130 см среди взрослых.

Вячеслав Рыжков

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