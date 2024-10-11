В Сочинском нацпарке высадят более 5 тысяч самшитов

В нацпарке Сочи в лесу высадят более 5 тыс. самшитов из питомника. Работа по выращиванию саженцев из семян местных самшитов ведется с 2007 года, напомнили в пресс-службе нацпарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочинского национального парка Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

Всего в питомнике сейчас растут 30 тыс. самшитов, 5 тыс. подготовлены для посадки в места естественного произрастания. В текущем году в нацпарке собрали 2 кг семян. Они проходят лабораторные исследования и потом будут посажены в питомник для подготовки новых сеянцев.

«Четыре года назад сажать самшит в природу помогали волонтеры. Осенние посадки начнутся на следующей неделе»,— уточнили в пресс-службе, предложив желающим присоединиться к команде добровольцев.

В нацпарке напомнили, что в питомнике выращиваются также аборигенные дикоплодные культуры: яблони, груши, хурма, гранат, каштан и другие. Они тоже регулярно высаживаются в лес.

Вячеслав Рыжков