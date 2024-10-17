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Коммерсантъ FM
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«Начинать нужно с пороха»

Двадцатая юбилейная Московская международная выставка оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO 2024» открывается 17 октября. Накануне о форуме и проблемах отрасли в интервью «Деньгам» рассказал ее организатор, председатель совета директоров оружейного молла «Вавилон» Михаил Хубутия.

Организатор Московской международной выставки оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO 2024» , председатель совета директоров оружейного молла «Вавилон» Михаил Хубутия

Организатор Московской международной выставки оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO 2024» , председатель совета директоров оружейного молла «Вавилон» Михаил Хубутия

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Организатор Московской международной выставки оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO 2024» , председатель совета директоров оружейного молла «Вавилон» Михаил Хубутия

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

— Для вас как для организатора это выставка больше коммерческая, где показывают товар лицом и заключают контракты, или это больше форум — место встречи и обсуждения проблем для профессионалов отрасли?

— Наша выставка, как принято говорить, создана в формате «бизнес для бизнеса». Здесь представлены как лидеры отрасли, так и компании, у которых нет денег даже на собственные стенды, но они могут найти тут партнеров, чтобы со временем стать преуспевающим бизнесом. Первые два дня богатая деловая программа — для производителей, профессионалов, продавцов. А в выходные целыми семьями с детьми приходят любители оружия: пострелять в виртуальных и настоящих тирах, попробовать деликатесы, присмотреть и приобрести экипировку.

— Вижу, у вас приглашены и представители федеральных министерств и ведомств.

— Это правда. И как всегда, ожидается довольно серьезный уровень представительства. Вместе с ними мы обсуждаем важные вопросы. К примеру, для охотничьих хозяйств необходимы контакты со специалистами Минприроды, которое обеспечивает нормативную базу, в частности, по содержанию и хранению оружия...

— К слову, мой коллега пару лет назад после ужесточения законодательства о владении и хранении оружия вынужден был расстаться со своим охотничьим ружьем. Думаю, он такой не один. На ваш взгляд, комфортно ли сегодня обладать оружием?

— Человек, который желает обладать оружием, должен знать и выполнять нормы законов, с этим связанных. Но оружие не обязательно хранить дома. Его можно сдать в специализированные хранилища, которыми, к слову, первым в стране обладает оружейный центр «Вавилон Молл», где мы сейчас с вами находимся. Можно отдать ружье на хранение на любой срок и не волноваться, все ли вы соблюли. Лично я свое оружие дома не держу, ну, может, за редким исключением.

— Помнится, в интервью “Ъ” четыре года назад вы и сами выступали с инициативами по улучшению законодательства по части охотничьих хозяйств и по возрождению и развитию такой специальности, как егерь. Вы собираетесь поднимать этот вопрос на нынешнем форуме?

— Да. Это моя постоянная деятельность. Нам срочно нужно восстановить школу егерей. Великую Отечественную войну, по моему мнению, выиграли во многом благодаря нашим партизанам, которые отлично ориентировались в лесах благодаря тем же егерям. Теперь институт егерей пропадает — новых не воспитываем. К слову, как и оружейных конструкторов. На нашем форуме будем обсуждать и эту проблему. Минпромторг накануне обещал, что на базе учебных заведений откроются факультеты по подготовке конструкторов. Вопрос стоит остро, учитывая, что доступ к иностранным технологиям у нас закрыт. Так получилось, что сейчас передовыми технологиями производства обладает Китай. Китайцы продают России оборудование и станки для производства, но своими технологиями они не делятся. Поэтому нам надо самим разрабатывать технологии и воспитывать будущих специалистов у себя.

Фото: Предоставлено дирекцией OrelExpo

Фото: Предоставлено дирекцией OrelExpo

— В 2020 году вы сетовали, что россияне так привязаны к германским, бельгийским и итальянским брендам, что не хотят покупать отечественное и готовы месяцами ждать иностранные изделия. Сейчас отношение меняется?

— С гордостью могу сказать, что с тех пор российские предприятия преуспели, импортозамещение продвигается, появилось много наших новых брендов — их продукция будет представлена на выставке.

За последние годы мы практически оказались в изоляции от Запада. Думаю, и слава Богу. До этого у нас привыкли потреблять почти исключительно западные товары. Выставка важна для импортозамещения. Мы видим, как возвращаются на наш рынок отечественные компании и заводы, которых ранее вытеснили иностранцы. У нас люди знакомятся, смотрят продукцию, заключают контракты. Это, если хотите, своеобразный показ современной моды отрасли. Но если на показах одежды это показ ради показа, то тут знакомятся и заключают сделки серьезные люди. На нашей выставке люди находят для своих предприятий не только продукцию, но и материалы, из которых она изготовляется, станки и оборудование, на котором ее можно производить.

В последние годы на мировом рынке гражданского оружия стали преуспевать страны, которые ранее в оружейном мире были практически неизвестны. Сейчас, к примеру, очень сильно поднялась Турция, где при поддержке государства создаются центры компетенций, где производится и необходимого качества металл, и станки, и порох. Результат — фактически турки на нашем рынке заменили европейцев, импорт турецкого гражданского оружия растет в геометрической прогрессии, турецкие производители демпингуют. Это больно осознавать. Не за это мы бились. Думаю, сегодня необходимо поднимать пошлины на импорт, чтобы защитить нашего производителя. А еще нам нужна аналогичная поддержка нашего государства.

— На выставке наряду с признанными российскими брендами с большой историей, типа концерна «Калашников» или тульских оружейников, будут представлены и новые предприятия. Смогут ли в дальнейшем они конкурировать с иностранцами?

— На сто процентов уверен. Уже сейчас многие из подобных предприятий имеют высокую репутацию. С российскими винтовками «Атаман» иностранцы за рубежом выигрывают чемпионаты мира. Кстати, у них практически тотально технологии, комплектующие и производство отечественное — московское, они даже резидент «Сколково». Или, к примеру, сегодня весьма высоко котируется продукция Лобаева из Тарусы (Lobaev Arms.— «Деньги»). Заказы на их охотничьи винтовки поступают со всего мира.

— На ваш взгляд, что нужно, чтобы развивать свою конкурентоспособную индустрию?

— Думаю, начинать надо с пороха. У нас очень плохого качества порох в стране. Для его производства нужно завозить особого качества материалы — либо лен, либо хлопок. Чтобы поставить свое производство от а до я, нужно 8–10 лет. Времени на раскачку нет. Говорим об этом уже 20 лет, но мало двигаемся. Финны недавно изобрели порох, который не сыреет. Еще пули и патроны у нас делают из плохого металла, поскольку технологии отстают.

— Но металл-то точно добывают у нас.

— Это похоже на то, как обстоят дела в деревообработке: дерево пилят у нас, отправляют в Китай, и оттуда уже мы импортируем зубочистки. Почему турецкое оружие демпингует? Потому что турецкое правительство оружейникам помогает во всем. Вплоть до того, что разрешают выкупать металл ниже себестоимости. У нас почему-то помогают только избранным. Чтобы поднять конкурентное производство, нужно поддерживать средний и малый бизнес.

— Про новый финский порох вы говорили «Коммерсанту» года четыре назад. Помнится, тогда еще были планы по выращиванию специального льна для нового пороха у нас.

— Мы в свое время много работали над этим вопросом, даже схему расписали. Но с этим трудно было достучаться до верхов, тогда было не так актуально… Сейчас же петух клюнул, нам говорят: «Давайте делать это быстрее, быстрее». А быстро — невозможно.

— Лет 30–40 назад во всех парках и скверах были тиры, где любой мог пострелять из пневматической винтовки. Сейчас где люди могут учиться и практиковаться в стрельбе?

— В этом году мэр Москвы Сергей Собянин для развития стрелковых видов спорта открыл уникальный спортинг-клуб «Румянцево». Это уникальное стрельбище мирового уровня, где можно отдохнуть, поработать с инструкторами, провести соревнования по стрельбе или просто пострелять в свое удовольствие.

Еще есть в России военно-охотничьи общества. Но они, по моему мнению, находятся в упадке, их нужно реанимировать. Есть охотничьи хозяйства по всей стране, где могут предоставлять оружие, прицелы, бинокли и другие вещи напрокат. Там могут и обучить стрельбе начинающих. Охотохозяйства часто располагают своими тирами.

Мы здесь в Москве, на Вавилова, скоро собираемся открыть четыре галереи для стрельбы — по 35, 50 и 100 метров. В будние дни собираемся приглашать на занятия школьников бесплатно пострелять из пневматического оружия «Атаман». Мне кажется, для детей это будет неплохая альтернатива увлечению различными гаджетами, в которых они неизвестно чем занимаются. Вечером отвлечься от офиса, от проблем смогут у нас взрослые. Сейчас в «Вавилон Молле» любитель оружия может прийти и пообщаться со специалистами. Хочет он приклад переделать — приходит, заказывает. Хочет ложу винтовки из карбона или даже золота — пожалуйста. Любой каприз, как говорится... На мой взгляд, чем больше будет точек в городах и за городом, где человек может прийти, отдохнуть и попрактиковаться в стрельбе, тем лучше.

Фото: Предоставлено дирекцией OrelExpo

Фото: Предоставлено дирекцией OrelExpo

— В СССР доступ к оружию был в школах, стреляли на военных сборах во время учебы в училищах и вузах. Сейчас, как понимаю, ситуация изменилось?

— Это довольно непростая тема. Раньше культура обращения с оружием действительно прививалась еще в школе — каждый учащийся на уроках НВП учился собирать и разбирать автомат Калашникова за 45 секунд. Сейчас люди даже с высшим образованием подобными знаниями и навыками часто не обладают. Со своей стороны, поддерживая патриотическое воспитание, мы общаемся по этим вопросам с представителями Министерства образования и Министерства просвещения. Раньше обучали стрельбе и в ДОСААФ. Есть идеи по преобразованию и возрождению этого движения. Пока, насколько знаю, этот вопрос изучается.

— Со времен СССР многое изменилось, и в обществе по отношению к оружию появился страх. Достаточно вспомнить недавние трагические события в «Крокусе»…

— Если бы у охраны в «Крокусе» было оружие, они бы своими силами ликвидировали подонков, которые убили невинных людей. Несправедливо, когда бандиты обладают оружием, а, к примеру, полицейские в вечернее время оружием для защиты не обладают. Легальное оружие всегда будет противостоять нелегальному. Отсутствие легального оружия приводит к росту нелегального. С легальным оружием, которое правильно хранится, чрезвычайных событий практически не бывает.

— На ваш взгляд, трудно ли выявлять нелегальное оружие?

— Мне трудно судить, но, думаю, это работа адова, даже с учетом, что сегодня везде стоят детекторы и камеры. С легальным — проблем нет. Мы сейчас создаем специальное приложение, благодаря которому можно будет отследить, с каким оружием человек идет на охоту, а с каким — в тир. Оно же и подскажет, когда нужно разрешение продлить, порекомендует, какой сервис пора провести. Технологии двигаются вперед. Сейчас, к примеру, придумали оружие, которое идентифицирует владельца по отпечаткам пальцев — в чужих руках оно просто не выстрелит.

Мария Тодорова, Михаил Малыхин

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