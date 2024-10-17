Инвестиции с господдержкой

С момента запуска программы долгосрочных сбережений (ПДС) в январе 2024 года частные клиенты вложились в нее на сумму более 60 млрд руб. Какие особенности есть в привлечении клиентов в ПДС и что может стимулировать ее развитие, рассказал вице-президент—начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артем Зотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артем Зотов

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка Начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артем Зотов

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка

Высокий уровень ставок в экономике привел к тому, что в 2024 году интерес россиян продолжал смещаться от инвестиционных продуктов с высокой потенциальной доходностью на продукты с гарантированной доходностью. Основной спрос в 2024 году был сосредоточен на вкладах, облигациях, а также инструментах, доходность которых привязана к ключевой ставке Банка России или ставкам банковского рынка. К последним относятся фонды денежного рынка и облигации с привязкой доходности к ключевой ставке (флоатеры). Цифры говорят сами за себя: объем средств на депозитах физических лиц сейчас находится на исторически рекордном уровне — более 50 трлн руб.— и продолжает расти. Продолжается приток средств со стороны физических лиц в фонды денежного рынка — в 2024 году он составлял 15 млрд руб. ежемесячно, а ведь еще пару лет назад этого инструмента на российском рынке не было. Кратно выросла и популярность флоатеров — если в прошлом году на российском фондовом рынке было порядка 20 флоатеров, то в этом году на Московской бирже прошло размещение более 80 флоатеров на общую сумму более 1 трлн руб.— и заметный спрос на этот инструмент был в том числе со стороны розничных инвесторов.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая заработала с января этого года, логично находится в одном ряду с классическими сберегательными продуктами — на фоне других сложных инструментов для большинства клиентов она кажется вполне понятной и доступной. Привлекает клиентов и возможность софинансирования от государства на сумму до 360 тыс. руб. за десять лет и налоговый вычет до 60 тыс. руб. в год. Продажи ПДС в Газпромбанке были запущены в конце апреля, и за эти несколько месяцев банку удалось привлечь более 6 млрд руб. А всего объем средств, привлеченных в ПДС на российском рынке, составил более 60 млрд руб.

Впрочем, плановый уровень пока не достигли. Напомню, что президент поручил в этом году собрать в программу 250 млрд руб. На наш взгляд, основной фактор, препятствующий высокому спросу,— отсутствие у россиян привычки к долгосрочному инвестированию. Программа предусматривает вложения на срок 15 лет или по достижении возраста 55 лет женщинам, 60 лет — мужчинам. Россияне же привыкли даже банковские вклады открывать на короткие сроки. По статистике, большая часть вкладов физических лиц имеет срок до одного года, а инструменты с горизонтом пять и более лет наши соотечественники традиционно обходят стороной. При этом именно «длинные» деньги — основа любой экономики, шаги государства в том, чтобы переориентировать граждан на долгосрочное инвестирование, вполне логичны.

ПДС и ИИС третьего типа — инструменты долгосрочного инвестирования. И дополнительные выгоды от государства — в том числе получение налогового вычета и освобождение от налога на доход от инвестиций — инвесторы получают именно при долгосрочном инвестировании.

Есть еще один нюанс — невысокие чеки: большинство россиян подключается к программе долгосрочных сбережений на сумму в пределах 36 тыс. руб., чтобы получить максимальную выгоду от софинансирования. Такова особенность мышления — у ряда клиентов исторически есть настороженность к государственным пенсионным программам. Часть россиян заняла выжидательную позицию — «посмотрю-ка я со стороны, что нам предлагает государство на этот раз». Думаю, что в 2024 году рынок успешно «обкатает» программу, и спрос на нее в 2025 году вырастет после того, как клиенты получат первое софинансирование от государства и НПФ покажут хорошую инвестиционную доходность. Большинство пользователей, открывших программу в 2024 году, продолжат в ней участвовать и внесут второй взнос по программе. Плюс высокая вероятность, что все большее количество клиентов будут доверять государству в долгосрочной перспективе. Таким образом, ПДС все более уверенно занимает свою нишу на рынке инвестиционных продуктов.

Если посмотреть на портрет клиента, основные вкладчики по ПДС — граждане 45–60 лет. Некоторые клиенты моложе 45 лет пока считают, что эта программа для более старшего возраста, и смотрят на пенсию как на отдаленную перспективу. Также есть ряд клиентов в возрасте старше 60 лет, которые не воспринимают ПДС как «свою» программу — ошибочно считают, что если у них нет официального заработка, то государство не будет софинансировать ПДС. Что делать в такой ситуации? Выход простой — консультируем клиентов и объясняем выгоды по данной программе для разных категорий клиентов.

В дополнение к выгодам со стороны государства мы в Газпромбанке, в частности, предлагаем дополнительные преференции — вместе с программой ПДС в любом офисе банка можно открыть вклад с повышенной ставкой, сейчас максимальная ставка — до 25% годовых. Кроме того, мы взяли на себя роль в какой-то степени амбассадора программы — развиваем финансовую грамотность, активно продвигаем продукт, рассказываем клиентам особенности, нюансы и выгоды. Для удобства клиентов совместно с нашим партнером — АО «НПФ Газфонд пенсионные накопления» — даем возможность подписания документов с помощью электронной подписи. Уверен, что если государство увеличит размер софинансирования по программе, пропорционально увеличатся и взносы россиян. В любом случае, на наш взгляд, в 2025 году высокие ставки в российской экономике сохранятся, а значит, сохранится и интерес россиян к сберегательным продуктам, в том числе к ПДС.