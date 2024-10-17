Акции роста

Начало осени оказалось успешным для широкого круга финансовых инструментов. По оценкам «Денег», лучший доход принесли акции отдельных российских компаний, а также паевые фонды, на них ориентированные. Высокую маржу показали все валютные сбережения: ПИФы замещающих облигаций и инструментов денежного рынка, номинированных в юанях, золото бумажное и физическое, а также валютные депозиты — все они выиграли от ослабления курса рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Акции

Спустя два месяца лидером рейтинга «Денег» снова стали акции российских компаний — в сентябре они принесли частным инвесторам самый высокий доход. В отчетный период индекс Московской биржи после месячного перерыва превысил уровень 2800 пунктов. 25 сентября индекс достигал 2887,68 пункта, максимума с 14 августа, но удержаться на достигнутом уровне не удалось, и по итогам месяца он закрылся на 2857,56 пункта. Даже с учетом небольшой коррекции индикатор вырос за месяц на 7,8%, что стало лучшим результатом с июля 2023 года, когда он прибавил почти 10% и дорос до 3073,5 пункта.

Начало осени не предвещало столь успешного результата. В первые два торговых дня индекс Мосбиржи упал на 5% и впервые с мая 2023 года приблизился к уровню 2500 пунктов. Этому способствовало расширение санкций против российских компаний, падение цен на нефть и увеличение налоговой нагрузки на компании. Но уже в последующие недели ситуация на российском рынке изменилась. Этому способствовало ослабление рубля, которое традиционно ведет к улучшению финансовых показателей экспортно ориентированных компаний.

Лидером роста сентября стали акции «Магнита», прибавившие в цене более 20%. Этот подъем происходил без явного положительного новостного фона и вызван был скорее техническими причинами. В результате падения, которое началось в мае, акции компании подешевели на 45%, за то же время основной рублевый индекс потерял только 27% капитализации. В сентябре, как отмечает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, ценные бумаги «Магнита» активно восстанавливали позиции при улучшении общей ситуации на фондовом рынке.

Высокую прибыль принесли вложения в акции «Аэрофлота» и «Газпрома», цена которых поднялась на 14,7% и 12,4% соответственно. Подъему акций газовой компании способствовали новости об отмене НДПИ на газ. В проект федерального бюджета на 2025–2027 годы Минфин заложил снижение поступлений НДПИ на газ на 600 млрд руб. «Как только по "Газпрому" выходит хоть сколько-нибудь позитивная новость, многие инвесторы сразу хватают калькуляторы и начинают считать дивиденды. Но чаще всего после этого приходит холодное отрезвление, вот и в этот раз пришло осознание, что средства, сэкономленные от отмены НДПИ, компания направит на капитальные расходы и погашение долга, а не на брокерские счета инвесторам в виде дивидендов»,— считает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Дальнейшее развитие ситуации на рынке будет зависеть от шагов Банка России по снижению инфляции, а также динамики цен на мировом рынке нефти. «Если ключевая ставка этой осенью не уйдет выше 20%, а цены на нефть закрепятся на уровне $80 за баррель или уйдут выше, можно предположить, что этого вполне хватит, чтобы осенью индекс MOEX продолжил потихоньку карабкаться наверх, в район 2900–3000 пунктов»,— считает господин Ефанов. Важное значение для рынка будут иметь выборы президента США. В случае победы Дональда Трампа, как считает аналитик, в моменте новость может быть воспринята российским рынком позитивно, но это не значит, что долгосрочно это событие будет иметь положительный эффект.

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ПИФы

Высокую прибыль частные инвесторы могли получить, инвестировав средства в продукты коллективного инвестирования — паевые инвестиционные фонды. По данным Investfunds, из 162 крупных розничных фондов (ОПИФы и БПИФы с активами свыше 500 млн руб.) лишь у 17 снизилась стоимость, и в основном из-за уплаты квартальных дивидендов. Чуть менее половины прибыльных ПИФов (69 фондов) обеспечили доход свыше 5%, а у четырех лучших результат достиг 10,8–14,4%.

Лучшую динамику показали фонды, ориентированные на инструменты денежного рынка, но не рублевые, а юаниевые. Паи таких фондов прибавили в цене 13–14,4%. Опережающий рост цены таких паев, как отмечает старший аналитик УК ТРИНФИКО Алина Караваева, связан со значительным укреплением юаня в сентябре. Всего по итогам месяца курс CNY/RUB вырос почти на 10%, с 12,05 до 13,24 руб./CNY. «Драйверами роста валютных котировок выступили сложности с расчетами и снижение продаж валютной выручки экспортерами, а также самый масштабный со времен COVID-19 пакет мер по стимулированию экономики Китая, который Народный банк Китая принял в конце сентября»,— отмечает госпожа Караваева.

Валютная переоценка положительно сказалась и на других инвестициях в валютные активы. В частности, фонды драгметаллов принесли пайщикам прибыль в размере 7,6–8,9%, при этом лучший результат показали ПИФы, покупающие физический металл на Московской бирже. Среди фондов валютных облигаций лучший результат показали те, что инвестируют в замещающие облигации, их паи подорожали за месяц на 3–9%. В то же время паи фондов рублевых облигаций приросли только на 0,2–1,3%. Такое расхождение показателей, как считает Алина Караваева, связано с коррекцией долгового рынка по итогам сентября в связи с решением Банка России повысить ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов (б. п.) до 19%.

Поскольку повышение ключевой ставки Банком России на очередные 100 б. п., до 20%, в значительной степени учтено рынком, потенциал снижения цен облигаций достаточно ограничен, и потому инвесторам, желающим зафиксировать текущие высокие ставки, возможно, стоит присмотреться к ПИФам гособлигаций. Либо, как считает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк, выбирать фонды с активным управлением, управляющие которых могут пользоваться теми возможностями, которые возникают на рынке, где цены больше определяются эмоциями и страхами, а не холодным расчетом.

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Золото

Хороший доход принесли инвесторам вложения не только в бумажное, в виде БПИФов, но и в физическое золото. По расчетам «Денег», за минувший месяц такие инвестиции прибавили около 8%. Подъем стал возможен как за счет роста цен на мировом рынке, так и в связи с укреплением курса доллара в России.

По данным Investing.com, в сентябре цена благородного металла на мировом рынке впервые в истории превысила $2600 за тройскую унцию, достигнув $2686, что на 7,3% выше значений конца августа. 30 сентября цена достигла $2634,49, прибавив за месяц 5,2%. Еще около 3% дала валютная переоценка в связи с ростом курса доллара на внебиржевом рынке.

Основная причина сентябрьского подъема цены на золото — это снижение базовой ставки ФРС США сразу на 50 б. п., до 4,75–5%. Этот шаг, как считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев, фундаментально благоприятен для золота, как и в целом для сырьевых активов, стоимость которых номинирована в долларах США. «Цикл снижения ставок ФРС будет ослаблять позиции американской валюты, это в свою очередь будет поддерживать котировки commodities. При этом на цену золота может оказывать влияние динамика внутреннего спроса в Китае и Индии»,— полагает господин Шепелев.

Эффект усиливали и такие геополитические факторы, как обострение конфликта на Ближнем Востоке и неопределенность в связи с ноябрьскими выборами в США, отмечает главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин. В таких условиях мировые ЦБ развивающихся стран продолжали наращивать долю золота в своих резервах.

Аналитики не исключают дальнейшего подорожания золота в России и в мире. Этому будут способствовать не только снижение ставок мировыми центробанками во главе с ФРС США и высокие геополитические риски, но и рост промышленного спроса. «В этом и следующем году экономики Китая и Индии, вероятно, продолжат рост на 4–6%, что будет поддерживать промышленный спрос на золото со стороны ювелирной промышленности и технологического сектора»,— считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По мнению Александра Шепелева, до конца года цена золота будет находиться в диапазоне $2600–2850 за тройскую унцию.

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Вклады

С началом осени подъем ставок по банковским вкладам ускорился. По итогам третьей декады сентября средняя максимальная ставка у топ-10 банков по рублевым депозитам составляла 18,706% годовых, выше она была лишь две декады в марте 2022 года. Впрочем, это повышение не повлияло на доходность депозитов, так как в конце августа ставка была ниже на 1,218 процентного пункта и составляла 17,488%. За месяц рублевый вклад по такой ставке принес его держателю доход в размере 1,5%.

Валютные депозиты были еще более выгодными. Депозит в долларах принес бы своему держателю доход на уровне 2,8%, в евро — 3,65%. Это стало возможно благодаря росту курсов валют на внебиржевом рынке. За минувший месяц американская валюта подорожала к рублю на 2,43 руб., до 92,85 руб./$, курс евро поднялся на 3,64 руб., до 103,56 руб./€. Опережающие темпы роста европейской валюты связаны с ее подорожанием против доллара США на мировом рынке. За месяц курс евро по отношению к американской валюте вырос на 2,6%, до $1,134.

В ближайшие месяцы снижение курса рубля может продолжиться. Как считает Михаил Васильев, в октябре доллар будет торговаться в диапазоне 90–96 руб./$, евро — в границах 100–107 руб./€. «В ближайшее время на российский валютный рынок будет поступать выручка за относительно низкий экспорт июля—сентября, в том числе из-за падения цен на нефть. Кроме этого, вероятно возрастание спроса на импорт для закупки товаров под новогодний высокий сезон»,—- считает господин Васильев. На стороне рубля остаются высокие рублевые ставки, профицит торгового баланса и обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров. Но данные факторы, на взгляд эксперта, имеют ограниченное влияние на ситуацию на валютном рынке.

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Татьяна Палаева