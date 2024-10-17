«ПСБ стал цифровым хабом для своих клиентов»

Старший вице-президент ПСБ Алексей Захаров рассказал «Деньгам» о том, как идет модернизация оборонно-промышленного комплекса, какую роль в этом играют меры государственной поддержки и банки, для чего промышленным предприятиям цифровизация и как разрабатываемые оборонщиками инновационные решения применяются в гражданской продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший вице-президент ПСБ Алексей Захаров

Фото: Предоставлено пресс-службой ПСБ Старший вице-президент ПСБ Алексей Захаров

Фото: Предоставлено пресс-службой ПСБ

Модернизация ОПК

— Как вы в целом оцениваете текущий потенциал развития российских предприятий реального сектора, насколько велики и перспективны рыночные ниши, в каких сферах основные точки роста?

— Фактор санкционных ограничений стал тем импульсом, который ускорил освоение российскими компаниями новых рыночных ниш. Точки роста есть практически во всех сферах, потенциал развития очень высокий. Этому способствует проводимая на государственном уровне политика по импортоопережению, экосистема мер поддержки в рамках программ правительства — соответствующие инструменты помогают российским предприятиям использовать изменившуюся конъюнктуру для укрепления позиций на внутреннем рынке, уход с рынка иностранных компаний, усложнение логистических маршрутов и расчетов по импорту. В реальном секторе, по данным Росстата, промышленное производство не просто стабильно развивается, но и ускорило темпы роста по итогам первого полугодия 2024 года на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

— Какая доля в этом росте у оборонной промышленности?

— Предприятия ОПК вносят большой вклад в увеличение темпов промышленного производства. Но здесь важно, что речь не только непосредственно про оборонку — специфика сегмента такова, что работа над контрактами по линии гособоронзаказа подстегивает развитие всей цепочки кооперации, а это зачастую тысячи предприятий самых разных отраслей, включая компании малого и среднего бизнеса.

— Какие это отрасли?

— Можно ориентироваться на отраслевую разбивку нашего кредитного портфеля: на ПСБ как на опорный банк ОПК приходится более 80% всего объема кредитов, выданных оборонным предприятиям, так что это репрезентативная статистика. Она показывает, что финансирование активно привлекается предприятиями судостроения, авиа- и двигателестроения, производителями авионики и электроники в целом. Вся эта продукция, как правило, двойного назначения и широко востребована в гражданском сегменте. Мы видим устойчивый спрос со стороны предприятий ОПК на финансирование в целях технологического перевооружения — за последние пять лет портфель таких кредитов вырос более чем в 50 раз и на сегодня исчисляется сотнями миллиардов рублей. Такой прирост показывает особое внимание предприятий к модернизации, причем эти проекты активно реализуются по всем отраслям оборонного производства — среди производителей военных боевых машин, боеприпасов, электроники, огнестрельного оружия, судостроителей.

— Кредиты на модернизацию выдаются в рамках программ с господдержкой?

— Да, свыше 95% объема портфеля ПСБ на цели модернизации сформировано за счет льготных кредитов. Ставки по таким льготным кредитам значительно ниже рыночных, что достигается за счет комплекса реализуемых банком мероприятий. Речь идет о собственных льготных программах банка, об обеспечении банком участия предприятий в программах господдержки отрасли, когда ПСБ проводит работу с ФОИВ и клиентами для субсидирования государством процентных ставок, а также об иных механизмах снижения стоимости финансирования. Важно отметить, что в общем портфеле кредитов ОПК доля льготного финансирования также велика — порядка 80%. Это кредиты в рамках программ опережающего финансирования гособоронзаказа, финансового оздоровления, инвестиционных программ, кредиты в рамках решений федеральных органов исполнительной власти и в рамках собственных льготных программ банка.

Значительная часть проектов модернизации оборонки связана с диверсификацией и выпуском гражданской продукции. Мы прорабатываем и обсуждаем с предприятиями ОПК и органами государственной исполнительной и законодательной власти варианты предоставления и использования мер господдержки для финансирования соответствующих проектов.

По сути, банк не только финансирует выпуск гражданской продукции, но и выступает точкой сбора потребностей предприятий в части кредитования, оценки экономического потенциала проектов и представления соответствующих инициатив в органах власти.

— Насколько полной вы видите картину с точки зрения потребностей предприятий? Ведь с одним заводом — головным подрядчиком могут работать тысяча поставщиков и партнеров по цепочке, включая малый бизнес.

— Действительно, в цепочке кооперации ГОЗ стабильно высокая доля малого и среднего бизнеса. Но специфика гособоронзаказа в том, что в рамках его исполнения не только головной исполнитель, но и все участники цепочки кооперации открывают счета в ПСБ — мы обеспечиваем мониторинг целевого расходования денежных средств в соответствии с ФЗ-275, проводим обучающие семинары и консультируем клиентов через созданный контакт-центр по вопросам проведения операций в рамках гособоронзаказа, а также предоставляем нефинансовые сервисы в рамках банковской экосистемы. ПСБ — универсальный банк, что позволяет комплексно подходить к обслуживанию всех участников ГОЗ, в том числе средних и малых предприятий, обеспечивая им высокий уровень клиентского сервиса. Тесное взаимодействие с нашими клиентами, а также отраслевые компетенции, наработанные ПСБ, позволяют нам глубоко погрузиться в задачи по развитию и модернизации предприятий.

Вклад в развитие технологий

— На международном форуме «Армия-2024» в фокусе обсуждения была тема привлечения инвестиций в НИОКР в ОПК. Почему актуальна эта тема?

— В феврале этого года в послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу развивать ОПК таким образом, чтобы нарастить научный, технологический и индустриальный потенциал страны. То есть использовать наработки и ресурсы ОПК не только для обеспечения безопасности страны, но и для решения задач гражданского сектора. И это закономерно. Сегодняшний уровень технологического развития сложно представить без вклада предприятий ОПК. Благодаря решениям, принятым еще в СССР, в составе оборонно-промышленного комплекса были сосредоточены лучшие научно-технические разработки и кадры. И сегодня в контуре ОПК также сохраняется высокий уровень научно-технологических компетенций. Крайне важно всесторонне развивать и поддерживать это направление.

— Можно ли имплементировать полученные в ОПК наработки — как в рамках ГОЗ, так и сфере производства продукции гражданского назначения — в чисто гражданские отрасли?

— Собственно, так и происходит, причем не только у нас, а по всему миру. Предприятия ОПК на протяжении всей своей истории не только решают задачи по обеспечению национального суверенитета, но и способствуют трансферу в гражданские сферы передовых технологий, развитию смежных отраслей промышленности. Один из ярких примеров — отечественная ракетно-космическая отрасль, обеспечившая развитие спутниковой связи и навигации, инструментов в области прогнозирования погоды, систем раннего оповещения о стихийных бедствиях и многого другого. Говоря про высокотехнологичные проекты ОПК в гражданской сфере, невозможно не отметить отечественный атомный ледокольный флот. Россия — единственная страна в мире, которая обладает судами такого класса. Другая ключевая отрасль российской экономики, топливно-энергетический комплекс, также использует произведенные предприятиями ОПК изделия — например, газотурбинные установки, разработанные на базе авиационного двигателя ПД-14, применяемые в составе газоперекачивающих агрегатов на отечественных месторождениях. Перечисленные проекты лишь часть синергетического эффекта от ОПК и гражданских отраслей экономики, также предприятия ОПК производят изделия для здравоохранения, ЖКХ и многих других ключевых сфер. Все это показывает, какой значительный потенциал несет в себе масштабирование решений оборонки для укрепления экономической безопасности страны.

— Насколько велика при реализации программ развития и модернизации роль цифровизации предприятия и цифровизации обслуживающего банка?

— Цифровизация — это не просто модный тренд, это фундаментальный элемент повышения конкурентоспособности и эффективности как предприятий промышленности, так и финансовых организаций. Особенно это важно в условиях глобальной конкуренции и новых вызовов. В реальном секторе сейчас колоссальные перспективы в использовании больших данных, искусственного интеллекта, технологий интернета вещей, промышленной аналитики и автоматизированных систем управления производством. Это позволяет не только контролировать процессы в реальном времени, но и оптимизировать их. Конечно, внедрение таких решений в ОПК происходит при участии ПСБ. Приведу пример из судостроительной отрасли — проект по созданию цифровой системы управления предприятием, благодаря которому увеличится качество и скорость поступления чертежей, различной технической документации, скорость взаимодействия с проектным бюро.

При этом важен не только внутренний цифровой контур предприятия, но и экосистема, в которой оно функционирует, и здесь большую роль играют обслуживающие его финансовые институты. Мы предоставляем предприятиям современные цифровые инструменты, которые позволят им более эффективно управлять своими ресурсами, строить прогнозы. У нас созданы и успешно работают сервисы прямой интеграции финансовых ИТ-систем банка для крупнейших российских холдингов, позволяющие «бесшовно» осуществлять обмен информацией. Сейчас мы реализуем проект по переходу на цифровой контракт с предприятиями ОПК, уже создан прототип конструктора, который управляет процессом шаблонизации, формирования контракта и его преобразования в цифровую форму, готовится первая пилотная сделка с применением цифрового контракта с одним из крупнейших предприятий отрасли.

ПСБ является для клиентов не только финансовым партнером, но и цифровым хабом, предоставляющим предприятиям доступ ко всем необходимым современным сервисам.

Петр Рушайло