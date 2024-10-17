Вопрос цены

Глобальные экономические и геополитические изменения последних трех лет разрушили устоявшуюся систему ценовых эталонов на сырьевые товары. Разворот товарооборота на Восток и открытие национальных бирж для иностранцев позволили китайским индексам конкурировать за право стать глобальными бенчмарками. В свою очередь, Россия, которая никогда не стремилась к созданию подобных индикаторов, из-за санкций встала перед острой необходимостью их формирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Динамика мировых цен на различные сырьевые товары традиционно является фактором, за которым пристально следят на финансовых рынках и в реальном секторе экономики. Но мало у кого возникает вопрос, как именно формируются эти котировки. На практике «мировых рынков» товаров с единой «мировой ценой на что-то» не существует. А есть много контрагентов в разных регионах мира, торгующих друг с другом товарами различного и не всегда сравнимого качества на спот-рынке либо заключающих двусторонние долгосрочные контракты.

То, что принято называть «мировой ценой»,— это лишь отражение реального рынка торговли сырьем в том его участке, где сформировалась или была создана специальная инфраструктура по раскрытию сырьевых цен. Строится она в виде взаимодействия товарно-сырьевых бирж, ценовых агентств (PRA, price-reporting agencies) и иногда электронных торговых площадок, где заключаются внебиржевые сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Тарасенко, старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка

Дарья Тарасенко, старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка



Для разных сырьевых товаров эта инфраструктура складывается по-разному, но для некоторых товаров ее просто не существует. Хотя, если механизма раскрытия цен нет, это не значит, что нет и торговли товаром. То, как будет выглядеть этот механизм, зависит от баланса сил, действия и противодействия многих игроков: от продавцов сырья до финансовых организаций и органов государственного управления. Ценовые войны ведут и основные участники инфраструктуры по раскрытию сырьевых цен — конкурируют базисы, методологии, репутация.

Факторы влияния

Товарно-сырьевых бирж в мире не так много — гораздо более распространены фондовые и валютные биржи, а также другие виды торговых площадок, где организуются сделки по купле-продаже финансовых инструментов.

Участниками Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges) являются более 250 бирж и клиринговых центров. При этом торги контрактами на сырьевые товары осуществляют всего около 50 площадок, данные о которых публикует Ассоциация фьючерсной торговли США (FIA).

Среди них, например, группа Чикагской товарной биржи (CME), группа бирж ICE (где осуществляется торговля фьючерсом на нефть Brent), крупнейшая по объему торгов и количеству контрактов в мире товарно-сырьевая биржа Чжэнчжоу в Китае. Все эти товарно-сырьевые биржи имеют региональную специфику, динамика котировок на биржевых торгах может иметь спекулятивную составляющую, да и мировая биржевая торговля сырьем покрывает далеко не все товары.

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В частности, при анализе так называемого мирового рынка пшеницы аналитики часто ориентируются на индекс Чикагской товарной биржи (Chicago Board of Trade CBOT, группа бирж CME). Цена продажи товара на этой бирже — это внутренняя цена пшеницы в США. Стоимость поставки крупнейшего экспортера этой продукции в мире — России — до недавнего времени оставалась неизвестной величиной лишь по причине отсутствия в российской экономике собственной инфраструктуры по раскрытию цен. Обычно российская пшеница торгуется с премией к фьючерсам CBOT в $10–20 на тонну.

В случае товарно-сырьевых бирж раскрытие цен является побочным продуктом основной деятельности. Этим часто пользуются органы государственного управления, стимулирующие компании участвовать в открытых биржевых торгах для получения информации о ценах. Один из недавних примеров — заявление правительства Индии в начале 2024 года о стимулировании национальных биржевых торгов железной рудой в целях контроля за внутренними ценами.

В отличие от товарно-сырьевых бирж ценовые агентства целенаправленно «добывают» контрактные цены путем опросов компаний. У всех на слуху котировка на российскую марку экспортной нефтяной смеси Urals, расчетом которой занималось ценовое агентство Argus (с 1 января 2024 года оно прекратило публикацию индекса).

Несмотря на то что данные о ценах товарно-сырьевых бирж либо ценовых агентств раскрывают лишь часть информации о стоимости сырьевых продуктов, они могут стать глобальным ориентиром, то есть использоваться как бенчмарк для формирования стоимости прочими участниками рынка. Это позволяет компаниям минимизировать издержки отдельных компаний на оценку спроса и предложения, а также анализ цен конкурентов. Наиболее наглядный пример подобного использования бенчмарка — нефтяная котировка Brent, которая по праву может называться «мировой ценой». Однако подобная ситуация скорее исключение, чем правило.

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Наличие общепризнанного, общедоступного, торгуемого бенчмарка на сырьевой товар в национальной валюте создает положительные внешние эффекты для экономических агентов. Для компаний такой инструмент позволяет развивать инструменты хеджирования финансовых показателей от волатильных сырьевых цен. Для государства наличие национальных котировок позволяет донастраивать механизмы бюджетно-налоговой политики. Для монетарных властей анализ динамики национальных котировок на сырьевые товары и интеграция их во внутренние модели позволяют углублять понимание механизма трансмиссии денежно-кредитной политики.

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В истории также можно найти примеры, когда две котировки на сырьевой товар конкурировали друг с другом за право стать общепризнанным бенчмарком. Такая ситуация описывается в серии статей исследователей из Новой Зеландии, аргументирующих эффективность использования показателей торгов Новозеландской биржи при определении цен на молочную продукцию в противовес американским бенчмаркам-аналогам.

В другом случае ценовое агентство использовало итоги биржевых торгов, чтобы рассчитать котировку на товары следующих стадий переработки (Wosjewska, 2023). То есть изначально биржевой бенчмарк получил «вторую жизнь», но уже в виде бенчмарка ценового агентства. Бывало и так, что биржевые индексы пытались конкурировать за релевантность с признанным бенчмарком ценового агентства, но контракты не набирали достаточного объема ликвидности, как это случилось с котировками Лондонской биржи металлов LME на кобальт.

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Все эти примеры отражают сложность и динамичность процесса формирования бенчмарка, ведь на рынке каждого отдельного товара этот процесс сопряжен с конкуренцией и столкновением большого числа игроков и групп влияния. Товарно-сырьевые биржи и ценовые агентства занимаются не просто раскрытием цены, которая уже была сформирована «под действием невидимой руки рынка», но способны сами оказывать влияние на механизмы ценообразования. Стоит еще раз подчеркнуть, что подобная инфраструктура по «добыче» цен есть далеко не во всех категориях сырьевых товаров. А там, где она создана, нет никаких гарантий, что котировка биржи или ценового агентства будет использована в качестве бенчмарка при заключении контракта.

Изменение ориентиров

Немаловажным фактором для формирования бенчмарка на основе котировок торговой площадки являются объемы торгов на ней. Еще несколько лет назад традиционно центрами ценообразования на сырьевые товары были группа Чикагской товарной биржи (CME), а также группа бирж ICE с центром в Нью-Йорке. Однако ситуация меняется. По итогам 2023 года крупнейшей товарно-сырьевой биржей стала торговая площадка китайского города Чжэнчжоу со специализацией на сельскохозяйственных и химических продуктах. В целом объем торгов трех товарных бирж Китая (Даляньской, Шанхайской, Чжэнчжоу) в восемь раз превышает объем торгов групп Чикагской товарной биржи. Такой стремительный рост обеспечило открытие Китаем в 2021 году доступа иностранным инвесторам к секциям торговли сырьевыми деривативами. Подобный количественный перевес способен изменить принципы ценообразования на сырьевые товары, так что, возможно, индексы китайских товарно-сырьевых бирж получат более широкое распространение, чем бенчмарки бирж развитых стран. В этом случае у Китая получится перехватить роль прайс-мейкера в сегменте ценообразования мировых цен на сырье.

В свою очередь, Россия, входящая в пятерку крупнейших поставщиков сырьевых товаров в мире, несмотря на все усилия, полноценной инфраструктуры по «добыче» сырьевых цен пока не имеет. Большая часть российских экспортеров при ценообразовании опиралась на котировки иностранных бирж и ценовых агентств, из-за чего развитие собственных ценовых индикаторов не всегда было целесообразным. Но с 2022 года усиление фрагментации мировой торговли, внешние ограничения, уход из России зарубежных ценовых агентств, прекращение публикации статистики по внешней торговле сделали развитие национальных ценовых индикаторов насущной необходимостью.

Наталья Порохова, генеральный директор АО ЦЦИ Центр ценовых индексов (ЦЦИ) создан в 2022 году в периметре аналитического департамента Газпромбанка для оперативного решения проблемы потери источников информации о ценах на товары российского экспорта. Основная задача организации — обеспечивать ГПБ оперативной и качественной ценовой аналитикой товарных рынков для снижения финансовых рисков. Подобная информация критически важна для надежного обеспечения банком финансовой поддержки внешнеторговой деятельности российских компаний. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка Изначально процессы ЦЦИ были построены в соответствии с комплаенс-требованиями банка и отвечали принципам ценовых агентств Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO Principles for Oil Price Reporting Agencies). В частности, методологическая служба и комплаенс независимы от аналитических служб, а управление конфликтами интересов регламентировано. При этом независимые от оценки службы осуществляют контроль за соблюдением методологии, оценивают качество поставщиков данных, выявляют конфликты интересов, следят за соблюдением этики, принимают обратную связь участников рынка. Старт с нуля вне материнских офисов глобальных агентств потребовал от ЦЦИ создания новых котировок на российских рынке — на основе сбора первичных данных и без использования расчетного метода. В 2023 году ЦЦИ был выделен в отдельное АО «Центр ценовых индексов», независимое от банка. По состоянию на сентябрь 2024 года, ЦЦИ выпускает 20 ценовых изданий, включая все основные сырьевые российские товары: нефть, нефтепродукты, уголь, газ, удобрения, нефтегазохимия, агротовары. Также центр формирует индексы в морской и сухопутной логистике. Расчет индикатора происходит на базе собранных со стороны продавца и покупателя исходных данных о сделках, а также после их проверки. Мы запустили сырьевой индекс ЦЦИ — композитный индекс цен на товары российского экспорта на основе котировок ЦЦИ. Динамика индекса коррелирует с показателями внешней торговли России и опережает статистику объемов продаж экспортной валютной выручки и курса рубля. Отдельным масштабным направлением деятельности является аналитика логистики на ключевых направлениях внешней торговли. ЦЦИ еженедельно публикует ставки морской логистики по российским маршрутам нефти, нефтепродуктов, угля, зерна, контейнерных грузов. Морская логистика — важнейший оперативный индикатор доступности рынков сбыта для российских экспортеров. Мы прошли первый этап по созданию методологий и процессов в ценовых индексах по стандартам мировых агентств. Нас очень вдохновляло, насколько много в российском бизнесе было сторонников, готовых оказать нам поддержку и дать кредит доверия. Россия, как крупнейший сырьевой экспортер, давно заслужила собственный центр экспертизы в товарной ценовой аналитике. Следующий этап развития ЦЦИ — долгий путь по поддержанию ценовых котировок на высоком уровне качества, расширение номенклатуры товарных индексов, завоевание доверия российского и зарубежного бизнеса для использования наших котировок в контрактах.

Текущие цены на российский экспорт отличаются от глобальных как никогда раньше, и в случае развития регионализации мировой торговли это различие будет усиливаться. Яркой иллюстрацией произошедших изменений в ценообразовании на товары из РФ при поставках за рубеж является сравнение индекса мировых цен, при построении которого использовались зарубежные бенчмарки, и Сырьевого индекса ЦЦИ, который опирается на цены, полученные в результате опросов российских экспортеров сырья.

Оба индекса тесно коррелировали между собой до 2022 года, но с тех пор динамика котировок на товары российского экспорта все сильнее отклонялась от зарубежных эталонов. Разрыв между ценами на национальную продукцию и мировыми бенчмарками достиг максимальных значений в 2022 году и, несмотря на сужение этого спреда, сохранился в 2023–2024 годах.

Помимо прямых торговых ограничений причинами отклонения цен российских экспортеров сырья от зарубежных бенчмарков стало увеличение вклада логистических издержек в ценообразование из-за изменения привычных торговых маршрутов.

Пример — цена на нефть, где основной вклад в широко обсуждаемый дисконт российской нефти к зарубежным бенчмаркам вносит удлинение транспортного плеча. В сценарии углубления регионализации мировой торговли понимание механизмов ценообразования сырьевых товаров является критичным.

«Мировых цен» на сырьевые товары не существовало и не существует. Котировки зарубежных бирж больше не могут использоваться при анализе и формировании цен российскими экспортерами. Сохранение экономических ограничений «недружественных» стран повышает актуальность развития финансовых инструментов с привязкой к национальным бенчмаркам. При анализе российских данных преимущество в выборе источника информации о сырьевых ценах стоит отдавать котировкам национальных ценовых агентств и другим внутренним индикаторам.

Дарья Тарасенко, старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка