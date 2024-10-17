Песчаный доллар и другие цифровые валюты

В 2024 году проекты центральных банков по цифровым валютам (CBDC) можно условно разделить на две категории: «ветераны», такие как цифровой юань и песчаный доллар, и «успешные новички», среди которых выделяются проекты Гонконга и Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов

Фото: Из личного архива Виктора Достова Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов

Фото: Из личного архива Виктора Достова

Китайский цифровой юань (e-CNY) остается в авангарде разработок CBDC. Начавшийся еще в 2019 году, этот проект уже превратился в масштабное пилотирование. К 2024 году объем трансакций с использованием e-CNY достиг впечатляющих $986 млрд. Цифровой юань широко используется в таких ключевых сферах, как туризм, здравоохранение и образование, что делает его одним из крупнейших проектов цифровых валют в мире. Китай продолжает расширять внедрение своей валюты, охватывая все большее число секторов экономики и регионов.

На другом конце спектра находится песчаный доллар (Sand Dollar), названный в честь местной раковины Багамских островов. Запущенный в 2020 году, он стал первой официальной цифровой валютой центрального банка в мире. Основная цель — улучшение доступа к финансовым услугам, особенно для жителей удаленных островов архипелага. Благодаря этому новшеству ежедневные трансакции на Багамах стали более доступными, а расходы на наличные расчеты уменьшились, что способствует повышению экономической стабильности. Центральный банк Багамских островов активно развивает интеграцию Sand Dollar в существующие платежные системы.

Не столь оптимистична ситуация в Нигерии с проектом е-Найра, запущенным в 2021 году. Вопреки ожиданиям, проект столкнулся с серьезными трудностями. Хотя основное внимание было уделено финансовой инклюзии и созданию доступной платежной системы для отдаленных регионов, излишне агрессивное продвижение безналичных расчетов вызвало недовольство среди населения. Массовые протесты против е-Найры привели к тому, что ее распространение резко замедлилось и проект утратил прежний импульс.

На фоне этих событий электронный тенге выделяется как один из самых быстроразвивающихся проектов. Казахстан активно пилотирует свою цифровую валюту, стремясь модернизировать финансовую систему и снизить зависимость от наличных денег. Важной особенностью проекта является интеграция с системой Visa, что позволило быстро расширить использование электронного тенге в большом количестве торговых точек. В 2023–2024 годах Казахстан начал активно сотрудничать с международными партнерами, изучая потенциал цифровой валюты для трансграничных платежей.

Еще одним относительно новым и быстроразвивающимся проектом является e-HKD — цифровая валюта Гонконга. Этот проект разрабатывается Гонконгским управлением денежного обращения (HKMA) и направлен на создание устойчивой и безопасной платежной системы. Важной частью e-HKD является интеграция с международной платформой mBridge, которая обеспечивает трансграничные расчеты между центральными банками Китая, Таиланда, ОАЭ и Гонконга. Кроме того, e-HKD активно внедряется в частные системы распределенных финансов.

На фоне этих динамичных проектов развитие ЦВЦБ в таких странах, как США, ЕС и Япония, идет медленнее, чем ожидалось. Регуляторы проявляют осторожность, исследуя альтернативные подходы, такие как токенизированные деньги коммерческих банков (ТБДБ), что объясняется необходимостью глубокой оценки возможных последствий для экономики и финансовой стабильности.

Виктор Достов, глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов