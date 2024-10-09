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Бюджет Татарстана, экстремисты-квадроберы и арест имущества уехавших россиян

Главные события среды, 9 октября 2024 года

Депутаты Госсовета приняли проект бюджета на 2025 в первом чтении. В следующем году доходная часть бюджета Татарстана составит 425,5 млрд руб. с дефицитом 13,5 млрд, расходы — 439 млрд руб. Доходы и расходы консолидированного бюджета республики стали выше почти на 100 млрд. руб.

Детский омбудсмен Ирина Волынец направила на рассмотрение в Госдуму доклад из 162 страниц с просьбой признать иностранные движения квадробинг, фурри и терианство ЛГБТ-пропагандой. Как говорится, в документе идентификация себя с животным так же недоспустима, как и идентификация с другим полом. В докладе приводят мнение, что сообщество фурри поддерживает Украину и ВСУ. Цель обращения в Госдуму — добиться надежной защиты детей от деструктивного движения.

Госсовет Татарстана предложил накладывать арест на имущество уехавших россиян. Если закон вступит в силу, то нарушителей КоАП РФ привлекут к ответственности, даже если они живут не на территории России.

1 июня 2025 года Казанский государственный цирк представит новое национальное шоу «Мирас» за 100 млн руб. Представление будет постоянно в репертуаре цирка.

Председателю СК России Александру Бастрыкину повторно доложат о расследовании уголовного дела о нерасселении жильцов аварийного дома в Казани. Местная жительница, обратившаяся к главе СК, рассказала, что конструкции здания изношены почти на 70%. Жильцы живут в опасных условиях.

Депутаты Госсовета Татарстана поддержали ужесточение штрафов за уличную торговлю. За принятие законопроекта проголосовали 70 депутатов, против — 6, еще двое воздержались. Максимальный штраф за уличную торговлю в неустановленном месте составит 1 млн руб.

КамАЗ доставил в Казань 40 новых автобусов на природном газе. Всего до конца года в столицу Татарстана привезут 157 единиц транспорта.

В Казани число электромобилей за три года увеличилось в пять раз и достигло 815 единиц. В этом году зарегистрировали 275 новых экотранспортных средств.

Бывшую телеведущую родом из Казани Фариду Курбангалееву (признана Минюстом иностранным агентом) объявили в международный розыск. Ранее женщина работала ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Диана Соловьёва

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