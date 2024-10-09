Экс-телеведущую родом из Казани объявили в международный розыск

Бывшую телеведущую, уроженку Казани Фариду Курбангалееву (признана Минюстом иностранным агентом) объявили в международный розыск. Об этом сообщают «РИА Новости».

Женщине заочно предъявили обвинение в оправдании терроризма и публичном распространении фейков о действиях армии России.

С 1998 по 2007 год Фарида Курбангалеева (признана Минюстом иноагентом) работала в телевизионной компании «Татарстан». До 2014 года она была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия 1». С 2018 года телеведущая проживает в Праге.

В июне этого года Фариду Курбангалееву внесли в список экстремистов и террористов. Уголовное дело в ее отношении возбудили 11 мая 2024 года.

Диана Соловьёва