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Коммерсантъ FM
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Экс-телеведущую родом из Казани объявили в международный розыск

Бывшую телеведущую, уроженку Казани Фариду Курбангалееву (признана Минюстом иностранным агентом) объявили в международный розыск. Об этом сообщают «РИА Новости».

Женщине заочно предъявили обвинение в оправдании терроризма и публичном распространении фейков о действиях армии России.

С 1998 по 2007 год Фарида Курбангалеева (признана Минюстом иноагентом) работала в телевизионной компании «Татарстан». До 2014 года она была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия 1». С 2018 года телеведущая проживает в Праге.

В июне этого года Фариду Курбангалееву внесли в список экстремистов и террористов. Уголовное дело в ее отношении возбудили 11 мая 2024 года.

Диана Соловьёва

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