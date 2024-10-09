Главе СК РФ повторно доложат о нерасселении жильцов аварийного дома в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о нерасселении жильцов аварийного дома в Казани. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

В комментариях приемной Александра Бастрыкина снова обратилась жительница Казани. Женщина рассказала, что граждан, проживающих в многоквартирном доме на ул. Карбышева, долгое время не расселяют. Здание признали аварийным в 2021 году, но его не включили в программу переселения на 2019–2023 годы. Дом построили в 1960 году. Износ конструкций здания составляет почти 70%.

Кадастровый номер дома несколько раз меняли, в официальной публичной карте данные о нем отсутствуют. По мнению жительницы Казани, это сделали, чтобы лишить жильцов недвижимости и не предоставить им положенных по закону квартир.

Ранее Александр Бастрыкин уже поручал представить доклад по этому уголовному делу. Его расследует СК по Татарстану.

Председатель СК России затребовал у исполняющего обязанности руководителя СК по Татарстану Павла Олейника повторный доклад о принятых мерах по уголовному делу и установленных обстоятельствах.

Диана Соловьёва