Депутаты Республики Татарстан проголосовали за увеличение штрафов за уличную торговлю во время четвертого заседания Госсовета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Госсовете Татарстана поддержали увеличение штрафов за уличную торговлю

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ В Госсовете Татарстана поддержали увеличение штрафов за уличную торговлю

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

За принятие законопроекта проголосовали 70 депутатов, против — 6, еще двое воздержались.

Теперь юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 тыс. до 1 млн руб. за повторную торговлю в неустановленном месте в течение года. Ранее штраф составлял от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Для граждан размер штрафа за повторную уличную торговлю вырастет с 3–5 тыс. до 4–5 тыс. руб., должностные лица заплатят от 40 тыс. до 50 тыс. вместо текущих 10–20 тыс.

Штрафы за первое нарушение уличной торговли также увеличатся. Для граждан они составят от 3 до 4 тыс. (сейчас от 1 до 3 тыс.), для должностных лиц — от 25 до 40 тыс. (сейчас от 5 до 10 тыс.), а для юридических лиц — от 100 до 250 тыс. (сейчас от 20 до 50 тыс.).

Влас Северин