В 2025 году Казанский цирк представит новое шоу за 100 млн рублей

1 июня 2025 года Казанский государственный цирк представит новое национальное шоу «Мирас». Оно обойдется на сумму около 100 млн руб. Об этом рассказала директор Казанского цирка Эльмира Булатова.

Шоу постоянно будет в репертуаре цирка. Сейчас Казанский цирк ищет спонсоров и меценатов для представления.

Сценаристами и режиссерами выступают заслуженный артист России Андрей Шарнин и хореограф Юлия Кашкина. Консультантом представления станет главный режиссер театра «Экият» Ильгиз Зайниев.

В основе «Мираса» будут татарские сказки.

«Пускай сейчас разберутся с персонажами. Некрасивая история. Пусть сначала разберутся, а мы пойдем по протоптанной дороге. Я даже боюсь это произносить. Вдруг с меня рубль попросят»,— рассказала директор Казанского цирка Эльмира Булатова.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщал, что владелец товарного знака «Шурале» разрешит использовать имена героев татарских сказок за 1 руб.

Диана Соловьёва