Проект о привлечении уехавших россиян к ответственности по КоАП вернется в Госдуму

Госсовет доработал законопроект о привлечении к ответственности по КоАП РФ уехавших россиян и снова направит его в Госдуму. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александр Чубаров на четвертом заседании Госсовета республики.

Соответствующий проект федерального закона рассмотрели депутаты предыдущего, шестого созыва Госсовета Татарстана еще 19 октября 2023 года.

Александр Чубаров отметил, что Правительство РФ тогда дало положительный отзыв, но заявило, что проект необходимо доработать.

Документом предлагается внести поправки в статью 1.8 КоАП РФ «Действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве». Если данный закон вступит в силу, то нарушителей КоАП РФ получится привлечь к ответственности, даже если они не находятся на территории России.

Влас Северин