Доходная часть бюджета Татарстана в 2025 году составит 425,5 млрд руб. с дефицитом 13,5 млрд, расходы — 439 млрд руб. Данные озвучил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин во время четвертого заседания Госсовета республики.

Доходы и расходы консолидированного бюджета республики почти на 100 млрд выше: 512,1 млрд руб. с дефицитом 13,5 млрд и 526,6 млрд соответственно.

Утяжеление бюджета республики в следующем году по доходам составит 4 млрд руб., по расходам — 7 млрд руб.

Зарина Акбирова