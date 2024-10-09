Количество электромобилей в Казани за последние три года выросло в пять раз и достигло 815 единиц. В этом году в столице Татарстана зарегистрировано 275 новых экотранспортных средств, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани количество электромобилей увеличилось до 815 за три года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Казани количество электромобилей увеличилось до 815 за три года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечают в пресс-службе, владельцы электромобилей могут бесплатно парковаться на муниципальных стоянках вдоль городских улиц, за исключением мест, предназначенных для инвалидов. В 2023 году в реестр парковочных разрешений было внесено 288 электромобилей, а в предыдущие годы — 124 в 2022-м и 77 в 2021-м.

Право на бесплатную парковку было предоставлено владельцам электромобилей с 2015 года. В период с 2015 по 2020 год в реестре значилось всего 51 электромобиль. Отмечается, что данная мера не распространяется на владельцев гибридных автомобилей и направлена на улучшение экологии, снижение вредных выбросов и поддержку развития электромобилей.

В июле сообщалось, что во втором квартале 2024 года продажи электрокаров с пробегом в Татарстане выросли на 9,8% по сравнению со вторым кварталом 2023 года.

Накануне глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что сейчас «Ростех» в партнерстве с частными инвесторами работает над проектом по созданию легкового электромобиля. Серийное производство планируют запустить в середине следующего года.

Анар Зейналов