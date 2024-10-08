Ахмат Кадыров призвал чеченских бойцов отказаться от участия в турнирах поп-ММА

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат, занимающий пост министра по физической культуре и спорту республики, призвал чеченцев отказаться от участия в турнирах по поп-ММА. По его словам, подобные соревнования противоречат традициям и культуре Чечни, а поведение участников «позорит весь чеченский народ».

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Фото: Елена Афонина / ТАСС Ахмат Кадыров

Фото: Елена Афонина / ТАСС

«Это последнее предупреждение. Прекратите свою деятельность в поп-ММА, так как она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение»,— написал Ахмат Кадыров в Telegram-канале. Публикацию репостнул Рамзан Кадыров.

Ахмат Кадыров призвал чеченцев, участвующих в поп-ММА, сосредоточиться на турнирах, соответствующих традициям и культуре Чечни. «В регионе и за его пределами ведется огромная работа по возрождению наших обычаев и духовному воспитанию подрастающего поколения. Вы своим поведением ставите под угрозу эти усилия и старания»,— добавил министр спорта Чечни.

Поп-ММА — разновидность смешанных боев между непрофессионалами. В поединках, как правило, участвуют артисты, блогеры. В августе 2022 года в Грозном прошла встреча чеченских властей с участвующими в поп-ММА чеченскими блогерами. Среди них были Асхаб Тамаев, Мухаммед Носаев, Шовхал Чурчаев. Занимавший на тот момент должность министра спорта Чечни Валид Эдилов на встрече назвал неприемлемым отступление от культурных традиций и нравственности.

Лусине Баласян