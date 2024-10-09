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Библейский пациент

«Боже мой!» Олега Липовецкого в театре «Шалом»

Московский еврейский театр «Шалом» выпустил премьеру своего худрука Олега Липовецкого «Боже мой!» по пьесе израильского драматурга Анат Гов. Вместе с ее героем на приеме у психолога побывала Марина Шимадина.

В диалоге актеров (Анна Котляр и Дмитрий Уросов) вместо богословской отвлеченности царит человеческая драма

В диалоге актеров (Анна Котляр и Дмитрий Уросов) вместо богословской отвлеченности царит человеческая драма

Фото: Сергей Тупталов

В диалоге актеров (Анна Котляр и Дмитрий Уросов) вместо богословской отвлеченности царит человеческая драма

Фото: Сергей Тупталов

В рассказе об этой постановке не обойтись без спойлеров, ведь нужно обозначить хотя бы действующих лиц истории. В пьесе Анат Гов на прием к психологу приходит некто Б. в возрасте 5785 лет, и, если не считать его плодом воображения самой героини, придется признать, что это сам Бог. Впрочем, в постановке Олега Липовецкого он вполне материален и выглядит как невысокий лысый человек в добротном костюме. «А как еще должен выглядеть Бог, как его вообще играть?» — обращается к залу актер Дмитрий Уросов, которому досталась эта непростая роль. И приходит к выводу, что раз он сделан по образу и подобию Божию, то имеет право представлять творца на сцене. Его собеседницу играет Анна Котляр, которая проходит свои пять ступеней принятия — неверие, изумление, гнев, обиду и, наконец, сострадание к своему визави.

Анат Гов предлагает нестандартную оптику обращения к Богу — вместо формальных молитв, жалоб или богословских размышлений она пытается просто с ним поговорить. И это очень женский, как мне кажется, принцип — попытаться понять даже того, кого невозможно постичь в принципе. У нее этот Бог с человеческим лицом кажется подверженным тем же страстям, страхам и проблемам, что и все мы. Он ревнует свое первое творение, Адама, к Еве и потому позволяет так просто его совратить. Он гневается на человечество, но все же проявляет милосердие и спасает Ноя от потопа. Он страдает от одиночества и чувствует себя забытым, потому и посылает людям разные беды, ведь те вспоминают про него только в несчастье. Но в последние пару-тройку тысячелетий Бог и вовсе находится в депрессии и окончательно «почил от всех дел своих». Так что трагедии нового времени — войны, катастрофы, революции, экологические бедствия и т. д.— человечество устроило себе самостоятельно.

Пьеса Анат Гов устроена как интеллектуальная дуэль с отсылками к Библии и всемирной истории, но в то же время отмечена парадоксальным юмором и внутренним драматизмом, ведь оба героя отчаянно нуждаются друг в друге. Героиня Анны Котляр — мать-одиночка, которая растит сына-аутиста и втайне продолжает верить, что тот однажды заговорит. Эта вера ей нужна, как нужен дождь высохшей, выжженной земле. Сценография молодой художницы Анастасии Азарх представляет собой комнату после пожара с покосившейся, обугленной, покрытой слоем сажи мебелью. Эту мрачную, безжизненную и в то же время завораживающе красивую картину можно трактовать как выражение и внутреннего состояния героев, и современной цивилизации вообще. Но организующий пространство свет Евгения Ганзбурга все же допускает божественное присутствие в этом искореженном злобой мире.

В таком антураже актеры пытаются играть комедию. Дмитрий Уросов иногда включает карикатурного «страшного Бога» с громовым голосом, который привык решать все вопросы насилием и насылать кары на непослушных людишек. А героиня Анны Котляр приходит в ужас от того, что ей нужно спасти человечество быстрее, чем Брюсу Уиллису.

Можно ли смеяться, когда приближается апокалипсис или если он уже наступил? Олег Липовецкий уверен, что можно. В конце концов, те же евреи всегда отличались чувством юмора, которое помогало и помогает им выживать в самых чудовищных условиях. Анат Гов тоже создала эту мистическую комедию, когда узнала о своем неутешительном диагнозе. В последней, самой известной и жизнеутверждающей автобиографической пьесе «Счастливый конец» она описала онкологическую клинику, куда попадает звезда театра. А на похоронах Гов в 2012 году звучала известная сатирическая песня группы «Монти Пайтон» «Всегда смотри на светлую сторону жизни». Пьеса «Боже мой!» была опубликована на русском в 2021-м в сборнике израильской драматургии издательства «Новое литературное обозрение» и оказалась близка Олегу Липовецкому именно тем, что об основополагающих вопросах веры, о кризисе цивилизации и нашем будущем тут говорится легко и с юмором. Именно смех «объединяет людей и помогает им открыться», считает режиссер. На таком же сочетании страшного, болезненного и веселого построены и другие его спектакли — автобиографическая «Жирная Люба» о детском буллинге или «Моня Цацкес — знаменосец» по повести Эфраима Севелы о литовских евреях на войне. Новый спектакль сделан в узнаваемом авторском стиле, где основная нагрузка ложится на виртуозную игру артистов. И хотя пока этот дуэт работает не так искусно и слаженно и актерски более оснащенный Дмитрий Уросов переигрывает свою партнершу (да и роль у него помасштабнее), но в финале спектакль дарит зрителям маленькое чудо, луч вполне божественной надежды, который сегодня нам всем так нужен.

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