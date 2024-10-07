Начальником адыгейского УФСИН стал Мерген Тубитов

Новым начальником управления ФСИН по Адыгее стал подполковник внутренней службы Мерген Тубитов. Как сообщает пресс-служба правительства республики, нового руководителя регионального УФСИН главе Адыгеи Мурату Кумпилову представил директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

По его словам, у нового руководителя регионального управления большой профессиональный опыт. Мерген Тубитов начал служить в уголовно-исполнительной системе в 2002 году. Девять лет он проработал в оперативных подразделениях, следующие пять лет занимал различные руководящие должности. До назначения на пост главы регионального УФСИН Мерген Тубитов более двух лет был первым начальником УФСИН по Адыгее.

Ранее главой адыгейского УФСИН был Виталий Перхорович. Господин Гостев положительно оценил его работу и всего коллектива регионального управления. Глава российского ведомства также обозначил задачи, стоящие перед новым руководителем.

Татьяна Ручкина