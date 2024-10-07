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Коммерсантъ FM
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Правительство упростило трудоустройство эвакуированных жителей приграничья

Премьер-министр Мишустин Мишустин заявил, что ситуация в Белгородской, Брянской и Курской областях остается неблагоприятной для возвращения эвакуированных жителей. В качестве меры поддержки правительство упростило порядок трудоустройства работников находящихся в простое предприятий. Они смогут устраиваться на полную ставку без предъявления документов об образовании и квалификации.

Новый порядок упростит жителям приграничных регионов процесс оформления трудового договора. Господин Мишустин напомнил, что аналогичные меры уже применяли при решении вопроса о трудоустройстве жителей четырех новых регионов РФ, а также лиц, в экстренном порядке выехавших в Россию с территории Украины.

«Постановлением правительства изменим нормы, чтобы обеспечить людям соблюдение их прав. Таких сотрудников работодатель сможет перевести на полный рабочий день и, конечно, это учесть в механизме оплаты труда»,— сказал глава правительства.

С 10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции. В Курской области также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Меры были приняты после прорыва границы ВСУ 6 августа. По данным губернатора Курской области Алексея Смирнова на 11 сентября, свои дома покинули около 150 тыс. жителей приграничных муниципалитетов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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Основные события СВО за октябрь 2024 года

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5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Фото: Грозный-информ

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Фото: РИА Новости

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны&lt;br> На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны
На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Фото: @vvgladkov

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Фото: Грозный-информ

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Фото: РИА Новости

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны
На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Фото: @vvgladkov

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Александр Андреев

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