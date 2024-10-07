Правительство упростило трудоустройство эвакуированных жителей приграничья

Премьер-министр Мишустин Мишустин заявил, что ситуация в Белгородской, Брянской и Курской областях остается неблагоприятной для возвращения эвакуированных жителей. В качестве меры поддержки правительство упростило порядок трудоустройства работников находящихся в простое предприятий. Они смогут устраиваться на полную ставку без предъявления документов об образовании и квалификации.

Новый порядок упростит жителям приграничных регионов процесс оформления трудового договора. Господин Мишустин напомнил, что аналогичные меры уже применяли при решении вопроса о трудоустройстве жителей четырех новых регионов РФ, а также лиц, в экстренном порядке выехавших в Россию с территории Украины.

«Постановлением правительства изменим нормы, чтобы обеспечить людям соблюдение их прав. Таких сотрудников работодатель сможет перевести на полный рабочий день и, конечно, это учесть в механизме оплаты труда»,— сказал глава правительства.

С 10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции. В Курской области также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Меры были приняты после прорыва границы ВСУ 6 августа. По данным губернатора Курской области Алексея Смирнова на 11 сентября, свои дома покинули около 150 тыс. жителей приграничных муниципалитетов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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На фото: пострадавший дом в Белгородской области Фото: @vvgladkov 2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Смотреть

Александр Андреев