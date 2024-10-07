Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сафиуллин обыграл Бублика и вышел в третий круг Шанхайского «мастерса»

Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал в Шанхае победу над представителем Казахстана Александром Бубликом во втором круге турнира серии «мастерс», призовой фонд которого составляет почти $9 млн. Следующим соперником 61-й ракетки мира станет победитель матча между Фрэнсисом Тиафо из США и Чжоу И из КНР.

В борьбе за выход в третий круг Сафиуллин обыграл представителя Казахстана Александра Бублика, у которого был 23-й номер посева. Игра продлилась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Турнир ATP-1000 в Шанхае проходит с 2 по 13 октября. В прошлом году победителем турнира стал Хуберт Хуркач из Польши.

Александр Андреев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...