Сафиуллин обыграл Бублика и вышел в третий круг Шанхайского «мастерса»

Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал в Шанхае победу над представителем Казахстана Александром Бубликом во втором круге турнира серии «мастерс», призовой фонд которого составляет почти $9 млн. Следующим соперником 61-й ракетки мира станет победитель матча между Фрэнсисом Тиафо из США и Чжоу И из КНР.

В борьбе за выход в третий круг Сафиуллин обыграл представителя Казахстана Александра Бублика, у которого был 23-й номер посева. Игра продлилась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Турнир ATP-1000 в Шанхае проходит с 2 по 13 октября. В прошлом году победителем турнира стал Хуберт Хуркач из Польши.

Александр Андреев