У техосмотра пересмотрели цены
Водителям пора готовиться к повышению тарифов на ТО
Автомобилистов ждет подорожание техосмотра: в регионах стартовала кампания по ежегодной индексации тарифов. Уже пять субъектов подняли цены, еще два пообещали сделать это в ближайшее время. Новые расценки должны быть установлены во всех регионах до 20 декабря. Сейчас техосмотр обязателен при регистрации в ГИБДД подержанных автомобилей, купленных на вторичном рынке. Эксперты допускают, что спрос на эту процедуру может увеличиться.
Покупателям подержанных автомобилей придется поискать дополнительные деньги на техосмотр
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Новые тарифы на процедуру технического осмотра транспортных средств начнут действовать с 1 января 2025 года. В пятницу, 4 октября, свежие расценки опубликовали правительства Еврейской автономной области, Ростовской и Амурской областей. Ранее это сделали Ставропольский край и Тюменская область, а власти Самарской области и Республики Мордовия подготовили проекты новых тарифов.
Как подсчитал “Ъ”, цены на ТО в этих регионах будут повышены в среднем на 7,3–7,4%.
Самым дешевым будет техосмотр в Тюменской области — 1096 руб., самым дорогим планируется сделать ТО в Амурской области — 1694 руб. (данные по остальным регионам см. в таблице).
Регионы, объявившие о подорожании техосмотра с 1 января 2025 года
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Источники: pravo.gov.ru, сайты органов исполнительной власти регионов.
*ТО легкового автомобиля.
**Еще не утвержден.
Напомним, с 2021 года владельцы частного автопарка (физлица) должны проходить ТО лишь в случае постановки на учет и перерегистрации авто старше четырех лет, а также при внесении изменений в конструкцию транспортного средства.
Ежегодный рост тарифов предусмотрен приказом Федеральной антимонопольной службы. Регионы запрашивают у операторов ТО сведения об их расходах (фонде оплаты труда, ремонте оборудования и т. д.). На основе этих данных они ежегодно рассчитывают «экономически обоснованный» тариф. Если данные присылают менее 50% операторов региона, то чиновники сами индексируют стоимость процедуры. Так, в 2023 году бизнес проявил себя пассивно и в большинстве регионов почти не давал обратной связи, рассказывал “Ъ”. В результате тарифы выросли в среднем на 12%. Судя по всему, в этом году складывается похожая ситуация. Власти Алтайского края, Тамбовской и Саратовской областей уже сообщили, что операторы не прислали информацию о расходах (либо не набрался кворум), так что тарифы будут проиндексированы по инфляции.
Ранее Российский союз автостраховщиков объяснял пассивность бизнеса тем, что не все операторы разбираются в тонкостях бухгалтерии (многие из них ИП) и готовы предоставить необходимый набор документов для расчета тарифов. Сами же операторы оправдывали отсутствие инициативы стагнацией на рынке и отсутствием мотивации к развитию бизнеса после введения в 2021 году «добровольного ТО» для самой массовой категории клиентов — легковых автомобилей.
По данным Российского союза автостраховщиков, в РФ более 3,9 тыс. пунктов ТО и 312 передвижных диагностических линий. За восемь месяцев ГИБДД зарегистрировала 142 ДТП по причине технической неисправности транспортных средств (+16,4% к аналогичному периоду прошлого года), в которых погибло 29 человек (+16%) и пострадало 194 (+8,4%). При расследовании подобных аварий чаще всего выявляются следующие неисправности: установленные на одну ось шины разных размеров (или с различными рисунками протектора), а также чрезмерная тонировка стекол.
Спрос на техосмотр вполне может вырасти, предполагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. С 1 октября, напомним, в России были подняты ставки утилизационного сбора, в связи с чем ожидается рост цен на новые автомобили. Господин Кадаков предполагает, что это может привести к росту продаж на вторичном рынке, а значит, будет больше перерегистраций старых авто в ГИБДД. «Но не думаю, что увеличение перерегистраций будет каким-то драматическим,— добавляет эксперт.— Часть людей в принципе отказываются продавать свое и покупать другое».
«Часть спроса, конечно, уйдет на вторичный рынок, однако предложения на нем больше не станет,— добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Часть водителей выберет общественный транспорт, так как на вторичке авто тоже подорожают, и довольно сильно. Люди будут реже менять машины — хорошие оставят и будут чинить. В любом случае для регистрации возрастных авто нужна будет диагностическая карта, и рост тарифов затронет большее количество людей. Насколько большее — зависит от количества сделок на вторичном рынке».
В 2023 году власти подготовили план по реформированию отрасли ТО. Группа сенаторов (Андрей Кутепов, Валерий Васильев и другие) внесла в Госдуму законопроект, передающий контроль за операторами техосмотра из Российского союза автостраховщиков в Росаккредитацию. Авторы инициативы заявили, что сейчас страховщики занимаются «несвойственной» для них функцией, вследствие чего система контроля за рынком техосмотра неэффективна и приводит в том числе к фальсификациям — возможности «купить» ТО без реальной проверки состояния автомобиля. Однако с мая 2023 года законопроект находится без движения. На фоне этого ГИБДД разрабатывает и внедряет различные способы по исключению фиктивных ТО, в том числе с помощью камер и дополнительных проверок операторов.