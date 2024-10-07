У техосмотра пересмотрели цены

Автомобилистов ждет подорожание техосмотра: в регионах стартовала кампания по ежегодной индексации тарифов. Уже пять субъектов подняли цены, еще два пообещали сделать это в ближайшее время. Новые расценки должны быть установлены во всех регионах до 20 декабря. Сейчас техосмотр обязателен при регистрации в ГИБДД подержанных автомобилей, купленных на вторичном рынке. Эксперты допускают, что спрос на эту процедуру может увеличиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покупателям подержанных автомобилей придется поискать дополнительные деньги на техосмотр

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Покупателям подержанных автомобилей придется поискать дополнительные деньги на техосмотр

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Новые тарифы на процедуру технического осмотра транспортных средств начнут действовать с 1 января 2025 года. В пятницу, 4 октября, свежие расценки опубликовали правительства Еврейской автономной области, Ростовской и Амурской областей. Ранее это сделали Ставропольский край и Тюменская область, а власти Самарской области и Республики Мордовия подготовили проекты новых тарифов.

Как подсчитал “Ъ”, цены на ТО в этих регионах будут повышены в среднем на 7,3–7,4%.

Самым дешевым будет техосмотр в Тюменской области — 1096 руб., самым дорогим планируется сделать ТО в Амурской области — 1694 руб. (данные по остальным регионам см. в таблице).

Регионы, объявившие о подорожании техосмотра с 1 января 2025 года Выйти из полноэкранного режима Регион Текущий тариф (руб.)* Плановый тариф (руб.) Амурская область 1577 1694 Ростовская область 1022 1098 Еврейская автономная область 1126 1209 Ставропольский край 1022 1098 Тюменская область 1021 1096 Самарская область 1022 1097** Мордовия 1022 1098** Открыть в новом окне Источники: pravo.gov.ru, сайты органов исполнительной власти регионов. *ТО легкового автомобиля. **Еще не утвержден.

Напомним, с 2021 года владельцы частного автопарка (физлица) должны проходить ТО лишь в случае постановки на учет и перерегистрации авто старше четырех лет, а также при внесении изменений в конструкцию транспортного средства.

Ежегодный рост тарифов предусмотрен приказом Федеральной антимонопольной службы. Регионы запрашивают у операторов ТО сведения об их расходах (фонде оплаты труда, ремонте оборудования и т. д.). На основе этих данных они ежегодно рассчитывают «экономически обоснованный» тариф. Если данные присылают менее 50% операторов региона, то чиновники сами индексируют стоимость процедуры. Так, в 2023 году бизнес проявил себя пассивно и в большинстве регионов почти не давал обратной связи, рассказывал “Ъ”. В результате тарифы выросли в среднем на 12%. Судя по всему, в этом году складывается похожая ситуация. Власти Алтайского края, Тамбовской и Саратовской областей уже сообщили, что операторы не прислали информацию о расходах (либо не набрался кворум), так что тарифы будут проиндексированы по инфляции.

Ранее Российский союз автостраховщиков объяснял пассивность бизнеса тем, что не все операторы разбираются в тонкостях бухгалтерии (многие из них ИП) и готовы предоставить необходимый набор документов для расчета тарифов. Сами же операторы оправдывали отсутствие инициативы стагнацией на рынке и отсутствием мотивации к развитию бизнеса после введения в 2021 году «добровольного ТО» для самой массовой категории клиентов — легковых автомобилей.

По данным Российского союза автостраховщиков, в РФ более 3,9 тыс. пунктов ТО и 312 передвижных диагностических линий. За восемь месяцев ГИБДД зарегистрировала 142 ДТП по причине технической неисправности транспортных средств (+16,4% к аналогичному периоду прошлого года), в которых погибло 29 человек (+16%) и пострадало 194 (+8,4%). При расследовании подобных аварий чаще всего выявляются следующие неисправности: установленные на одну ось шины разных размеров (или с различными рисунками протектора), а также чрезмерная тонировка стекол.

Спрос на техосмотр вполне может вырасти, предполагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. С 1 октября, напомним, в России были подняты ставки утилизационного сбора, в связи с чем ожидается рост цен на новые автомобили. Господин Кадаков предполагает, что это может привести к росту продаж на вторичном рынке, а значит, будет больше перерегистраций старых авто в ГИБДД. «Но не думаю, что увеличение перерегистраций будет каким-то драматическим,— добавляет эксперт.— Часть людей в принципе отказываются продавать свое и покупать другое».

«Часть спроса, конечно, уйдет на вторичный рынок, однако предложения на нем больше не станет,— добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Часть водителей выберет общественный транспорт, так как на вторичке авто тоже подорожают, и довольно сильно. Люди будут реже менять машины — хорошие оставят и будут чинить. В любом случае для регистрации возрастных авто нужна будет диагностическая карта, и рост тарифов затронет большее количество людей. Насколько большее — зависит от количества сделок на вторичном рынке».

В 2023 году власти подготовили план по реформированию отрасли ТО. Группа сенаторов (Андрей Кутепов, Валерий Васильев и другие) внесла в Госдуму законопроект, передающий контроль за операторами техосмотра из Российского союза автостраховщиков в Росаккредитацию. Авторы инициативы заявили, что сейчас страховщики занимаются «несвойственной» для них функцией, вследствие чего система контроля за рынком техосмотра неэффективна и приводит в том числе к фальсификациям — возможности «купить» ТО без реальной проверки состояния автомобиля. Однако с мая 2023 года законопроект находится без движения. На фоне этого ГИБДД разрабатывает и внедряет различные способы по исключению фиктивных ТО, в том числе с помощью камер и дополнительных проверок операторов.

Иван Буранов