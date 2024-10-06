Австралийский музыкант и автор песен Джек Колвелл умер на 35 году жизни 3 октября. Причина смерти не уточняется. 24 сентября он анонсировал выход нового альбома.

О смерти Джека Колвелла сообщили в том числе австралийская певица Сара Бласко в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Она была продюсером его альбома Swandream.

Swandream — первый и единственный студийный альбом Джека Колвелла, выпущенный в 2020 году. Он занял пятую строчку в рейтинге 25 лучших австралийских альбомов 2020 года по версии журнала NME. Дебютный сингл музыканта — Don't Cry Those Tears — был выпущен в 2015 году. Позднее Колвелл выступал в Сиднейском оперном театре.

Лусине Баласян