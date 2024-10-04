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Рауфу Рахимову оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Кировский райсуд Уфы оштрафовал на 30 тыс. руб. медиаменеджера, издателя портала «Пруфы» Рауфу Рахимову. Она признана виновной в дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Претензии возникли к трем публикациям госпожи Рахимовой во «ВКонтакте»: одна была размещена в 2021 году, остальные — в 2022 году. Факт публикации выявил сотрудник УФСБ по Башкирии в мае этого года, административный протокол был составлен сотрудником регионального МВД в августе.

Рауфа Рахимова

Рауфа Рахимова

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Рауфа Рахимова

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Рауфа Рахимова в суд не пришла. Она находится в Турции.

Вину подсудимая не признала. Адвокаты Сергей Макаренко и Ильнур Салимьянов, представляющие интересы Рауфы Рахимовой в суде, назвали административное производство в отношении доверительницы политически мотивированным за критические публикации «Пруфов» в отношении республиканской власти. По словам адвокатов, госпожа Рахимова с начала СВО «всячески помогала российским бойцам на фронте, беженцам из ДНР и ЛНР и пострадавшим от атак ВСУ в Курской области». Адвокаты намерены подать жалобу на постановление суда.

Венера Хисамова

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