Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 11,6%

Оборот розничной торговли в Челябинской области в январе-августе 2024 года составил 680 млрд руб. Это на 11,6% больше в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Челябинскстат.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами (включая напитки) и табачными изделиями увеличился на 9,1%, непродовольственными товарами – на 13,7%.

В целом по Российской Федерации среднее увеличение оборота розничной торговли — 8%, по Уральскому федеральному округу – 10%. В Курганской области этот показатель вырос на 8,3%.

Виталина Ярховска