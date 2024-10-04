Эсеры предлагают проводить думские выборы в одномандатных округах в два тура

Группа депутатов «Справедливой России — За правду» (СРЗП) во главе с ее лидером Сергеем Мироновым в четверг внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий введение на выборах в Думу по одномандатным округам второго тура голосования. По замыслу авторов, в случае если в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, через 14 дней должно пройти повторное голосование по двум кандидатурам, получившим наибольшую поддержку в первом туре.

В пояснительной записке необходимость этих изменений объясняется тем, что «действующая избирательная модель не полностью соответствует позиции избирателей и Конституции РФ». По мнению авторов проекта, при нынешней системе выборов в Думу, когда для победы по одномандатному округу достаточно относительного большинства голосов, «партии, имеющие пусть и большую, чем у других партий, поддержку, получают зачастую непропорциональное количество мандатов». Поэтому нужно «построить такую политическую модель, которая бы максимально точно обеспечивала волеизъявление избирателей», подчеркивается в документе. Организация второго тура «потребует выделения дополнительных средств», но целесообразность этого «не оставляет сомнений ввиду необходимости строительства стабильной политической модели», уверены депутаты.

Как пояснил “Ъ” соавтор законопроекта Николай Новичков, этот законопроект эсеры внесли для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, поскольку, по мнению партийцев, «у оспаривания нормы об однотуровых выборах по одномандатным округам в Госдуму есть неплохие перспективы в Конституционном суде». «Статья 3 Основного закона гласит, что единственным источником власти в России является ее народ. Какое тут народовластие, если половину палаты российского парламента формирует меньшинство?» — задался вопросом депутат. Он также напомнил, что совокупный результат партий, допущенных к формированию фракций в Госдуме, по закону должен превышать 50% от всех проголосовавших, что в 1995 году подтвердил и Конституционный суд. «То есть здесь норма о большинстве действует — почему же в одномандатных округах она игнорируется?» — заключил господин Новичков.

Ксения Веретенникова