Контейнеры скрылись из виду

Экспедиторские и транспортные компании, занимающиеся доставкой контейнеров железной дорогой, столкнулись с ограничением доступа к отслеживанию местонахождения грузов, выяснил “Ъ”. Это случилось после задержания группы лиц, торговавших данными, полученными из систем ОАО РЖД. Участники рынка говорят, что больше не могут выявить задержку или потерю контейнера в пути, удостовериться в его сохранности и спрогнозировать время прибытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в 20-х числах сентября экспедиторские и транспортные компании, занимающиеся перевозками контейнеров по железной дороге, но не выступающие грузоотправителями и получателями, потеряли возможность отслеживать перемещение контейнеров. Участники рынка связывают эту ситуацию с задержанием в Санкт-Петербурге организованной группы, подозреваемой в получении несанкционированного доступа к системе отслеживания поездов ОАО РЖД и торговле этой информацией (см. “Ъ” от 20 сентября). С клиентов, по данным следствия, эти лица брали по 0,5–1 млн руб. в месяц.

Данные, о которых идет речь, могут получать грузоотправители и грузополучатели, подключенные к системе ОАО РЖД ЭТРАН, однако компании, которые обеспечивают сквозную перевозку грузов, этого канала доступа не имеют. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что не ограничивали в последний месяц доступ к ЭТРАН и все, кто может получать через нее информацию, продолжают получать. Что касается утечек, то с ними всегда борются и будут бороться, отметили в компании.

Также этими данными располагают железнодорожные операторы. Впрочем, уточняет источник в этом секторе, операторы могут отслеживать только свои контейнеры. До начала военных действий на Украине эти данные открыто и бесплатно публиковались, но впоследствии были закрыты. До последнего времени можно было получать эту информацию у сторонних провайдеров. Теперь закрылись и эти каналы.

Собеседники “Ъ” подтверждают отключение или резкое осложнение возможности получения данных о движении контейнеров.

«Мы перестали получать данные о местонахождении перевозимых контейнеров по железной дороге и не можем оперативно информировать наших клиентов,— говорит гендиректор Shuttle Logistic Никита Казаринов.— Это, безусловно, отражается на качестве предоставляемой услуги перевозки, поскольку во время пути могут происходить различные ситуации, связанные с задержками или поломками подвижного состава, да и элементарно непонятно, через сколько дней приедет контейнер, и не можем планировать свои цепочки поставок».

«Действительно, доступ к информационным системам ОАО РЖД на данный момент заблокирован,— говорит соучредитель ГК СЛК Дмитрий Аржаных.— В связи с этим у нас отсутствует возможность предоставлять клиентам данные о дислокации контейнеров в пути по железной дороге в привычном для них формате». Он отмечает, что эта проблема касается всех российских операторов. Что касается фактического прибытия контейнеров на терминал, то об этом терминалы информируют в штатном режиме, говорит господин Аржаных.

Другой участник рынка также рассказывает, что временно не получает локацию контейнеров и не может информировать клиентов о точном местоположении грузов, что отражается на деятельности компании «крайне негативно». В одной компании говорят, что все еще получают информацию, но не в полном объеме. В другой отмечают, что «процесс получения данных по движению стал сильно затруднен».

«Чем плохо отсутствие слежения? — поясняет президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская.— В первую очередь, конечно, невозможностью прогнозировать, когда получишь груз и когда готовить транспорт для вывоза контейнера со станции прибытия».

Кроме того, по ее словам, отслеживание обеспечивает возможность перепроверить, действительно ли груз уже отправлен, и не пытается ли экспедитор или транспортная компания обмануть клиента, сообщая, что «все окей», но фактически пренебрегая обязательствами.

Наконец, продолжает госпожа Шленская, отслеживание дает понимание, что с грузом в принципе все в порядке, его не бросили на какой-нибудь станции на месяц, а если и бросили — исходить из этой ситуации: писать письма в ОАО РЖД, жаловаться в соответствующие инстанции или просто иначе вывозить контейнер.

Никита Казаринов отмечает, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2023 году, когда на протяжении двух-трех месяцев также нельзя было отслеживать местонахождение контейнеров, что стало большой проблемой для грузополучателей и экспедиторов.

Участники рынка ищут альтернативы.

«Прямо сейчас компания прикладывает все усилия для того, чтобы наладить альтернативный способ получения информации о дислокации контейнеров»,— говорит Дмитрий Аржаных.

Основатель компании «ТЭК Оператор» Михаил Звягинцев, впрочем, отмечает, что возможность отслеживания грузов для грузоотправителя или плательщика тарифа сохраняется, а «так как контейнерные потоки всегда выстраиваются либо с терминалов, либо из портов, то, соответственно, у портов и терминалов остается возможность отслеживать грузы именно по своим отправкам». Поэтому экспедитор так или иначе сможет получить слежение по своим контейнерам, говорит он, отмечая, что глобальных проблем здесь не видит.

Наталья Скорлыгина