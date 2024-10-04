Контейнеры скрылись из виду
Некоторые участники рынка потеряли доступ к отслеживанию грузов
Экспедиторские и транспортные компании, занимающиеся доставкой контейнеров железной дорогой, столкнулись с ограничением доступа к отслеживанию местонахождения грузов, выяснил “Ъ”. Это случилось после задержания группы лиц, торговавших данными, полученными из систем ОАО РЖД. Участники рынка говорят, что больше не могут выявить задержку или потерю контейнера в пути, удостовериться в его сохранности и спрогнозировать время прибытия.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Как стало известно “Ъ”, в 20-х числах сентября экспедиторские и транспортные компании, занимающиеся перевозками контейнеров по железной дороге, но не выступающие грузоотправителями и получателями, потеряли возможность отслеживать перемещение контейнеров. Участники рынка связывают эту ситуацию с задержанием в Санкт-Петербурге организованной группы, подозреваемой в получении несанкционированного доступа к системе отслеживания поездов ОАО РЖД и торговле этой информацией (см. “Ъ” от 20 сентября). С клиентов, по данным следствия, эти лица брали по 0,5–1 млн руб. в месяц.
Данные, о которых идет речь, могут получать грузоотправители и грузополучатели, подключенные к системе ОАО РЖД ЭТРАН, однако компании, которые обеспечивают сквозную перевозку грузов, этого канала доступа не имеют. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что не ограничивали в последний месяц доступ к ЭТРАН и все, кто может получать через нее информацию, продолжают получать. Что касается утечек, то с ними всегда борются и будут бороться, отметили в компании.
Также этими данными располагают железнодорожные операторы. Впрочем, уточняет источник в этом секторе, операторы могут отслеживать только свои контейнеры. До начала военных действий на Украине эти данные открыто и бесплатно публиковались, но впоследствии были закрыты. До последнего времени можно было получать эту информацию у сторонних провайдеров. Теперь закрылись и эти каналы.
Собеседники “Ъ” подтверждают отключение или резкое осложнение возможности получения данных о движении контейнеров.
«Мы перестали получать данные о местонахождении перевозимых контейнеров по железной дороге и не можем оперативно информировать наших клиентов,— говорит гендиректор Shuttle Logistic Никита Казаринов.— Это, безусловно, отражается на качестве предоставляемой услуги перевозки, поскольку во время пути могут происходить различные ситуации, связанные с задержками или поломками подвижного состава, да и элементарно непонятно, через сколько дней приедет контейнер, и не можем планировать свои цепочки поставок».
«Действительно, доступ к информационным системам ОАО РЖД на данный момент заблокирован,— говорит соучредитель ГК СЛК Дмитрий Аржаных.— В связи с этим у нас отсутствует возможность предоставлять клиентам данные о дислокации контейнеров в пути по железной дороге в привычном для них формате». Он отмечает, что эта проблема касается всех российских операторов. Что касается фактического прибытия контейнеров на терминал, то об этом терминалы информируют в штатном режиме, говорит господин Аржаных.
Другой участник рынка также рассказывает, что временно не получает локацию контейнеров и не может информировать клиентов о точном местоположении грузов, что отражается на деятельности компании «крайне негативно». В одной компании говорят, что все еще получают информацию, но не в полном объеме. В другой отмечают, что «процесс получения данных по движению стал сильно затруднен».
«Чем плохо отсутствие слежения? — поясняет президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская.— В первую очередь, конечно, невозможностью прогнозировать, когда получишь груз и когда готовить транспорт для вывоза контейнера со станции прибытия».
Кроме того, по ее словам, отслеживание обеспечивает возможность перепроверить, действительно ли груз уже отправлен, и не пытается ли экспедитор или транспортная компания обмануть клиента, сообщая, что «все окей», но фактически пренебрегая обязательствами.
Наконец, продолжает госпожа Шленская, отслеживание дает понимание, что с грузом в принципе все в порядке, его не бросили на какой-нибудь станции на месяц, а если и бросили — исходить из этой ситуации: писать письма в ОАО РЖД, жаловаться в соответствующие инстанции или просто иначе вывозить контейнер.
Никита Казаринов отмечает, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2023 году, когда на протяжении двух-трех месяцев также нельзя было отслеживать местонахождение контейнеров, что стало большой проблемой для грузополучателей и экспедиторов.
Участники рынка ищут альтернативы.
«Прямо сейчас компания прикладывает все усилия для того, чтобы наладить альтернативный способ получения информации о дислокации контейнеров»,— говорит Дмитрий Аржаных.
Основатель компании «ТЭК Оператор» Михаил Звягинцев, впрочем, отмечает, что возможность отслеживания грузов для грузоотправителя или плательщика тарифа сохраняется, а «так как контейнерные потоки всегда выстраиваются либо с терминалов, либо из портов, то, соответственно, у портов и терминалов остается возможность отслеживать грузы именно по своим отправкам». Поэтому экспедитор так или иначе сможет получить слежение по своим контейнерам, говорит он, отмечая, что глобальных проблем здесь не видит.