В Ярославской области 4 октября включат отопление

В Ярославской области 4 октября стартует отопительный сезон. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Приняли решение завтра, 4 октября, дать старт отопительному сезону в регионе. По прогнозу погоды, с пятницы начнется похолодание. На прогрев батарей потребуется несколько дней. Поручил коммунальщикам при необходимости оперативно реагировать на обращения жителей региона»,— написал господин Евраев.

Напомним, что отопление во всем регионе начнут включать в один день. Отметим, что 3 октября в Ярославле последний теплый день (+22 градуса днем) по прогнозам синоптиков. С 4 октября температура воздуха опустится до +14 градусов днем. Ближайшую неделю ночью будет от +4 до +10 градусов.

Алла Чижова