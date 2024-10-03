Учитесь и размножайтесь

В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий правовое понятие «студенческая семья». К этой категории предлагается отнести супругов моложе 35 лет, обучающихся в вузах и колледжах, а также одиноких студентов, воспитывающих детей. Депутаты рассчитывают, что законодательное закрепление термина даст импульс к развитию мер поддержки студенческих семей и поможет стране «в сложившейся демографической ситуации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты надеются, что студенческие семьи решат демографические проблемы страны

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутаты надеются, что студенческие семьи решат демографические проблемы страны

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки к ФЗ «О молодежной политике» подготовила межфракционная группа депутатов и сенаторов (всего 48 человек) во главе с вице-спикерами Госдумы Анной Кузнецовой (ЕР) и Совфеда Инной Святенко (ЕР). Они предлагают дополнить закон определением «студенческая семья» и добавить его во все уже существующие статьи, где идет речь о поддержке молодых семей.

Под «студенческой семьей» депутаты подразумевают супругов в возрасте до 35 лет, обучающихся в вузах и колледжах на очной и очно-заочной форме, а также одиноких студентов, воспитывающих ребенка. По данным Минобрнауки, в эту категорию могут попасть минимум 22 тыс. пар.

Летом 2024 года ведомство сообщало, что в 543 вузах страны учатся почти 37 тыс. молодых мам, из которых почти 18 тыс. растят детей в возрасте до трех лет.

В пояснительной записке говорится про «особое уязвимое положение студенческой семьи в обществе». Учащиеся-супруги или родители-одиночки крайне зависят от «стартовых возможностей родительских семей, степени поддержки молодой семьи, отношения к студенческим семьям в образовательных организациях, обществе, государстве». Авторы подчеркивают, что такие семьи нужно расценивать как «потенциально многодетные» для улучшения демографической ситуации.

Госпожа Кузнецова отметила, что регионы уже внедряют различные меры поддержки студенческих семей, «но на федеральном уровне до сих пор не установлен правовой статус этой категории». Появление законодательного определения станет «основой для развития мер поддержки студенческих семей, инфраструктуры как на региональном, так и на федеральном уровне».

Соавтор законопроекта, председатель семейного комитета Госдумы Нина Останина (КПРФ) не раз заявляла о необходимости установить термин для такой категории и отделить их от обычных молодых семей.

«В последней супруги имеют возможность самостоятельно зарабатывать, а не получать 1,8 тыс. руб. стипендии,— отмечала парламентарий в декабре 2023 года.— Именно потому, что студенты должны учиться, а не подучиваться, мы обязаны им помочь». Вчера в разговоре с “Ъ” депутат отметила, что изначально видела эту инициативу как отдельный ФЗ, а не как поправки к закону «О молодежной политике». Однако затем коллегиально было принято решение внести определение именно в таком формате, сказала госпожа Останина: «Посмотрим, как эти меры в такой форме будут работать на региональном уровне. Когда есть определенность, власти субъектов смогут целенаправленно формировать льготы для таких семей».

Еще один соавтор документа, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что «в Год семьи это понятная и логичная инициатива». «Тут важно акцентировать внимание, что рожать во время учебы в вузе нельзя заставлять и принуждать, создание семьи — это добровольное решение,— отмечает парламентарий.— Но дополнительные меры социальной поддержки, которые могут появиться на основе этого закона, придадут уверенности молодым людям, что важно в нынешней демографической ситуации».

Руководитель просветительского проекта ВСЕБЕРЕМЕННЫМ.РФ Иоанна Павлова согласна, что для поддержки студенческих семей действительно нужен отдельный подход. «В первую очередь помощь нужна мамам, чтобы у них появлялась возможность совмещать рождение ребенка с учебой и дальнейшим трудоустройством,— говорит она.— Нам часто молодые мамы рассказывают, что им приходится брать академический отпуск, но потом не все находят возможность снова выйти на учебу. И это останавливает кого-то от рождения детей». Поддержка нужна и студентам-отцам, чтобы сохранялась возможность и учиться, и обеспечивать жену и ребенка, добавляет госпожа Павлова, а особое внимание нужно уделить решению жилищного вопроса. «Очень правильно, что власти начали обращать на это внимание. Законодательное регулирование может помочь активнее подключать к работе вузы и налаживать взаимодействие в вопросах помощи родителям-студентам»,— надеется она.

Полина Ячменникова