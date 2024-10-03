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Почта ягодка опять

Почтовый оператор открыл совместные отделения с Wildberries

Wildberries последним из крупнейших российских маркетплейсов подключился к сети «Почты России» для доставки отправлений. За счет сотрудничества оператор рассчитывает увеличить клиентский поток в отделениях, а Wildberries — расширить присутствие в отдаленных регионах. Эксперты говорят, что подключение маркетплейсов к инфраструктуре госкомпании повысит проникновение интернет-торговли в труднодоступные регионы, но финансовые проблемы госкомпании не решит.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Почта России» и Wildberries открыли более 250 совместных отделений в Центральном федеральном округе РФ, рассказали “Ъ” в компаниях. «В ближайшее время пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries и Russ появятся в отделениях почты по всей стране»,— добавил первый заместитель гендиректора Почты России Максим Цыпин. Wildberries таким образом сможет расширить присутствие в отдаленных регионах страны, добавили в этой компании.

Сейчас совместные ПВЗ у почтового оператора уже есть с «Яндекс Маркетом» и Ozon, сказал член совета директоров «Почты России», глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Сейчас, уточняет он, речь идет о появлении в отделениях компании брендированных стоек и вывесок Wildberries, но выдачу товаров будут проводить сотрудники госкомпании. До конца года планируется открыть более 3 тыс. совместных с Wildberries ПВЗ, в 2025 году — распространить доставку на всю почтовую сеть, говорит господин Хинштейн.

В конце 2023 года Федеральное казначейство закончило аудит «Почты России» за 2022 год, в ходе которого определило убыток компании в 24,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 декабря 2023 года). По итогам 2023 года чистый убыток компании сократился в 4,2 раза, до 7,2 млрд руб.

Источник “Ъ” на логистическом рынке объясняет, что у почтового оператора есть две схемы работы с маркетплейсами: обычная выдача в отделениях и партнерские ПВЗ, в которых на выдачу выделяется отдельное окно, оборудуются примерочные и увеличивается график работы. «Так почта выигрывает от сотрудничества благодаря росту потока клиентов»,— говорит он.

В Ozon, у которого есть совместные пункты выдачи с компанией, “Ъ” говорят, что сотрудничество с «Почтой России» позволяет им «эффективно доставлять заказы в большинство отделений почты по стране». В «Мегамаркете» объясняют, что «логистический оператор оказывает услуги по сортировке и предпочтовой подготовке отправлений, а также доставляет заказы покупателей более чем в 32 тыс. отделений», однако планов открытия совместных ПВЗ у них сейчас нет. В «Авито» рассказывают, что более 38 тыс. почтовых отделений принимают и выдают посылки пользователей сервиса. Они также не планируют открывать совместные пункты выдачи заказов. В «Яндекс Маркете» говорят, что уже имеют совместные с «Почтой России» ПВЗ и планируют увеличить их число в этом году.

«Благодаря сотрудничеству оператора и маркетплейсов в отдаленных регионах, например в Чукотском автономный округе, значительно увеличилось число доставляемых заказов, а рост интернет-торговли за первые полгода — более 90%»,— говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет участников рынка e-commerce в РФ) Артем Соколов. Проблема убыточности логистики в отдаленных регионах решается за счет коммерческой кооперации, в том числе по использованию и максимальной загрузке имеющейся инфраструктуры почты, добавляет он.

«Работа с Wildberries может дать почте дополнительные доходы, но системных проблем не решит,— считает независимый аналитик, автор профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко.— Чем больше компания занимается непрофильными бизнесами, тем больше теряется качество пользовательского опыта по основным услугам — почтовым».

Алексей Жабин, Татьяна Исакова

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