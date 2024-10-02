Свердловский экс-министр строительства Волков перешел в «Атлас Девелопмент»

Бывший министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков после отставки получил должность директора по взаимодействию с органами власти и сетевыми организациями компании «Атлас Девелопмент». Господин Волков представил компанию губернатору Евгению Куйвашеву во время обхода главы региона стендов строительного форум 100+ TechnoBuild, сообщили в департаменте информационной политики области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Наступил момент, когда я приступаю к работе в новом качестве, работая в серьезной девелоперской компании, которая выросла в Екатеринбурге, Свердловской области и сегодня заявляет о себе уже на федеральном уровне. Для нас вопросы социального развития города Екатеринбурга, Свердловской области приоритетны, мы готовы участвовать в этом. Я готов транслировать в деятельность компании те задачи, которые правительство Свердловской области, вы лично ставили мне как министру строительства»,— сказал экс-министр.

В пресс-службе компании отметили, что одной из ключевых задач Михаила Волкова в новой должности является построение системного взаимодействия с органами власти с учетом интересов «Атлас Девелопмент» в уральском регионе. Господин Волков примет участие в решении вопросов входа компании на рынок Пермского края, Тюменской и Челябинской областей. Отмечается, что экс-министр займется продвижением и реализацией GR-инициатив группы компаний «Атлас Девелопмент».

«Руководство группы компаний "Атлас Девелопмент" уверено, что Михаил Михайлович (Волков.— "Ъ-Урал") сможет грамотно и профессионально выработать линию развития успешного взаимодействия с органами власти и сетевыми организациями в регионе благодаря большому аппаратному опыту и стратегическому мышлению»,— подчеркнули в пресс-службе.

Михаил Волков покинул должность министра строительства области в августе 2024 года, на посту его сменил первый заместитель главы ведомства Григорий Сурганов. Господин Волков возглавлял министерство с 2016 года.

Василий Алексеев