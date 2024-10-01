Шито не крыто

Долгожданные торги на право заключения муниципального контракта по ремонту конструкций деформационных швов Императорского моста в Ульяновске объявлены. Контракт с начальной ценой 148,5 млн руб. предполагает ремонт и замену конструкций девяти швов моста. Работы, согласно проекту контракта, продлятся до конца августа 2025 года. В этом году металлическое покрытие многих швов моста постоянно приходило в негодность. Текущий ремонт конструкций швов приводил к новым дефектам. Специалисты-мостостроители полагали, что причиной постоянных дефектов могло стать отсутствие профильных специалистов-мостовиков в мэрии Ульяновска. Однако к исполнению контракта администрация Ульяновска опять приглашает не профильные организации, а подрядчиков, имеющих опыт в строительстве дорог, а не мостов. Эксперты считают это обычной практикой, но отмечают, что в такой ситуации главное, чтобы был обеспечен ежедневный контроль со стороны независимых профильных специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мостовики не уверены, что дорожные компании, не имеющие профильных специалистов смогут справиться со столь сложной задачей

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Мостовики не уверены, что дорожные компании, не имеющие профильных специалистов смогут справиться со столь сложной задачей

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Во вторник, 1 октября, мэр Ульяновска Александр Болдакин сообщил, что администрация города объявила конкурс по отбору подрядчика на ремонт конструкций деформационных швов Императорского моста через Волгу.

Объявление об открытом конкурсе «на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Ульяновска (ремонт и замена деформационных швов и восстановление участков асфальтобетонного покрытия)» были размещены на портале госзакупок в понедельник, 30 сентября. Начальная цена контракта — 148,464 млн руб. Всего предполагается отремонтировать девять из 15 деформационных швов.

На состояние деформационных швов жители Ульяновска и региона начали постоянно жаловаться с начала этого года. С весны металлическое покрытие деформационных швов стало приходить в негодность еженедельно. В июле депутат Госдумы Владимир Кошелев в связи с жалобами жителей обращался по этому поводу в Приволжскую транспортную прокуратуру. Как депутат отмечал в своем Telegram-канале, уже тогда мэр Ульяновска Александр Болдакин пообещал, что деньги на ремонт швов найдут и вскоре будут объявлены торги на ремонт деформационных швов. Однако подготовка документации протянулась до конца сентября.

Господин Болдакин задержку объяснил тем, что объявлению закупки «предшествовала большая работа по уточнению множества организационных, технических и правовых вопросов», «вся аукционная документация прошла ряд экспертиз», «специалисты внимательно проанализировали представленные расценки и состав работ, техническое решение по ремонту и замене деформационных швов предложено на основе действующих ГОСТов и строительных норм».

Мэр также отметил, что для контроля качества выполняемого ремонта планируется привлечь независимую специализированную организацию, в ближайшее время для этого также будут организованы конкурсные процедуры.

Мэр также сообщил, что «работы планируется проводить без перекрытия движения по мосту», «по отдельным участкам будет организован реверс», но отметил, что «корректировки все же возможны», «исходя из обстановки на объекте». Между тем ТЗ контракта допускает, что выполнение работ может производиться в том числе и «при полном закрытии движения». График предусматривает начало работ во второй половине ноября и окончание —до 1 сентября 2025 года, однако в проекте контракта также оговаривается, что дата окончания его исполнения — 31 декабря 2025 года. На ремонт каждого шва выделяется шесть недель. Все работы оплачиваются за счет бюджетных средств: 65,657 млн руб. выделяется на 2024 год, 82,808 млн руб. — на 2025 год.

Как ранее сообщал «Ъ», специалисты-мостостроители полагают, что причиной частой поломки конструкций деформационных швов могли стать незнание конструкции мостового сооружения и отсутствие в управлении дорожного хозяйства мэрии профильных специалистов, отмечая, что «достаточно приварить металлические листы не к тем конструкциям, и при любом, даже дневном колебании температуры их может вырвать из-за температурного расширения». Специалисты также отмечали, что при подготовке торгов и ТЗ городскому управлению дорожного хозяйства «необходимо комплексно подойти к решению проблемы швов», «провести обследование специализированной организацией» и готовить техзадание (ТЗ) с участием профильных специалистов.

Между тем в разделе требований к участникам торгов документации конкурса указано, что дополнительными требованиями к участникам являются наличие опыта «по ремонту и содержанию, строительству и реконструкции автомобильной дороги». Об опыте строительства и ремонта мостовых сооружений в документации закупки нет ни слова. При этом в критериях оценки участников конкурса 60% составляет цена контракта, 40% — квалификация участников закупки (опыт работы).

В ТЗ к проекту контракта размещены подробные требования к асфальтобетонному покрытию, в то же время дополнительные особые требования и ограничения по самой конструкции деформационного шва не оговариваются. Отмечается только, что конструкция деформационных швов должна отвечать нормативам стандартов НОСТРОЙ «Мостовые сооружения» и своду правил «Мосты и трубы», «должна обеспечивать водонепроницаемость» и «плавный проезд по мостовому полотну».

Исполнительный директор, главный инженер группы компаний «Гипростроймост» (АО, Ульяновск) Виталий Дурбан сказал «Ъ», что компания сейчас изучает документы закупки и «не исключает возможности своего участия в открытом конкурсе на столь важные для родного города работы». В то же время он заметил, что, по его мнению, «неправильно, когда к торгам допускают любую подрядную организацию, у которой есть опыт в строительстве только дорог — здесь требуется высокий профессиональный уровень профильных специалистов».

Впрочем, экс-директор ЗАО «Институт Гипротрансмост Ульяновск», специалист по мостовым сооружениям, член комитета по транспортному строительству Национального объединения строителей «НОСТРОЙ» Сергей Чурбаков считает, что «это нормальная ситуация», когда в качестве критериев опыта работы берется более широкий спектр деятельности, в данном случае — опыт в строительстве и ремонте автомобильных дорог. «Так нередко бывает при объявлении торгов, в том числе и по мостовым сооружениям, и это делается, чтобы не было ограничения конкуренции. Нередко и дорожники имеют достаточный опыт в строительстве мостов. Определенный риск, что подрядчиком может оказаться неопытная и недобросовестная компания, есть. Но риск бывает всегда, и главное в этом деле — чтобы был постоянный и ежедневный надзор со стороны профильных специалистов-мостовиков за ходом всех работ», — считает господин Чурбаков. По его словам, в целом документация на ремонт швов достаточно корректная и особых вопросов не вызывает. «Хотя жаль, что сначала не было проведено обследование моста и его швов специализированной организацией, но, с другой стороны, уже нет времени на это — нужно срочно приступать к ремонту»,— добавил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск