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Коммерсантъ FM
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Четверть века на арест

Основателя торговой сети ищут по обвинению в убийстве 26-летней давности

Суд в Москве заочно заключил под стражу 60-летнего орловского предпринимателя, основателя торговой сети «Паллада торг» Николая Чеплова. Его обвиняют в убийстве, совершенном 26 лет назад. По версии следствия, господин Чеплов был причастен к расстрелу из автомата Калашникова авторитетного бизнесмена Владимира Кирчакова, в то время известного в Орле как Японец. Следствию не удалось допросить обвиняемого, так как он успел скрыться. Бизнесмен, в прошлом, кстати, получивший срок по обвинению в нескольких преступлениях, объявлен в международный розыск. Его защита считает обвинение голословным.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Басманный райсуд Москвы заочно заключил под стражу на два месяца орловского предпринимателя Николая Чеплова. Согласно судебному постановлению, мера пресечения начнет действовать с момента задержания фигуранта на территории России или его экстрадиции из другой страны.

Бизнесмена обвиняют в убийстве, «совершенном группой лиц» 9 апреля 1998 года.

Вечером того дня в Орле у здания Дворца спорта стадиона имени Ленина из автомата Калашникова расстреляли бизнесмена Владимира Кирчакова (Японец), который работал в сфере торговли. Расследование убийства приостановили через четыре месяца после возбуждения дела в связи с отсутствием подозреваемых.

В начале лета этого года следствие возобновили. Уголовное дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР), сотрудники которого предъявили обвинение в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы) 60-летнему Николаю Чеплову. Как считают следователи, вина предпринимателя подтверждается показаниями двух свидетелей, протоколами опознания и осмотра места происшествия, а также заключениями экспертов и «другими материалами». Впрочем, предъявить обвинение лично господину Чеплову сотрудникам СКР не удалось, так как бизнесмен скрылся. Его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Заочный арест предпринимателя, санкционированный Басманным судом столицы, позволяет направить материалы на господина Чеплова в Интерпол для размещения данных обвиняемого в разыскной базе этой международной полицейской организации.

По словам собеседника “Ъ” в правоохранительных органах, следствие не считает Николая Чеплова непосредственным исполнителем преступления. В свою очередь, защита предпринимателя категорически отрицает его причастность к убийству.

Адвокат в ходе судебного заседания по избранию фигуранту меры пресечения назвал доводы следователя в пользу ареста необоснованными, голословными и документально не подтвержденными. Защитник обжаловал заочный арест своего доверителя.

Николай Чеплов известен как владелец основанной в начале 90-х торговой сети «Паллада торг». За 20 лет работы в ее состав вошло порядка ста точек в Орле и соседних регионах, среди которых были магазины самообслуживания «Сберегайка», супермаркеты «Апельсин» и «Паллада». В 2007 году выручка от продаж «Паллады торг» составляла 2,57 млрд руб.

Как Николая Чеплова приговорили к шести годам лишения свободы

Тогда же у Николая Чеплова возникли проблемы с правоохранительными органами. Все началось с того, что погиб охранник предпринимателя, подорвавшийся на взрывном устройстве, которое сам и переносил. Правоохранители заподозрили, что бомба предназначалась для одного из лидеров местной преступной группировки, который в то время конфликтовал с господином Чепловым. В доме у последнего силовики провели обыск. Доказательств причастности бизнесмена к истории со взрывчаткой в его жилище не нашлось, зато там были обнаружены 11 г марихуаны и огнестрельное оружие. Николая Чеплова посадили под арест. Спустя несколько месяцев при обыске в камере изолятора, в которой содержался предприниматель, нашли 0,8 г героина. Также господину Чеплову предъявили обвинение в вымогательстве автомобиля у одного из бывших сотрудников его торговой сети. В итоге в 2008 году суд признал Чеплова виновным во всех преступлениях, кроме эпизода с героином в камере СИЗО, и назначил ему в виде наказания шесть лет колонии. Сам предприниматель тогда не признал вину, а его защита заявила, что целью уголовного преследования было склонение Николая Чеплова к продаже бизнеса. К 2015 году активы «Паллады торг» были проданы ритейлеру X5 Group, а Николай Чеплов после освобождения учредил в Орле компании «Хоуп» и «Лион», которые занимаются продажей и сдачей в аренду недвижимости.

Сергей Толмачев, Воронеж

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